«Ще одна СВО»: Росія готує нову війну чи тестує реакцію Європи

Російська державна агенція "РИА Новости" опублікувала матеріал із промовистим заголовком: "Росію чекає ще одна СВО". У тексті йшлося про можливий новий напрямок російської агресії – цього разу проти Литви. За кілька годин публікацію видалили, однак сам факт її появи привернув увагу на тлі останніх заяв і дій Росії. Це відбувається на тлі запевнень Володимира Путіна, що Москва нібито не має наміру нападати на європейські країни. Якої мети Москва намагається досягти такою тактикою: залякати європейське суспільство, послабити підтримку України чи підготувати ґрунт для подальшої ескалації? Як ви оцінюєте появу матеріалу "РИА Новости" про можливу нову "СВО" проти Литви – це черговий пропагандистський вкид чи сигнал про можливі сценарії? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, зібравши думки експертів.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Путін хоче відкрити ще один фронт

Політичний експерт, консультант з політичного і антикризового PR Тетяна Лупова так прокоментувала ситуацію:

"Складно уявити, що в головах у неадекватних людей, тим паче осінь – час психічних загострень. Як варіант, це фальстарт, оскільки інформацію таки прибрали. Звичайно, що Путін хоче відкрити ще один фронт. Ми про це знаємо, Європа знає, це ні для кого не секрет. От саме так виглядає те що називають гібридною війною – російські дрони ніби випадково прилітають по європейським країнам, літають над військовими базами, сідають посеред литовищ".

Експерт продовжує, літаки і гелікоптери залітають у повітряний простір НАТО. Російські інформагенції насміхаються з обороноздатності найбільшого військового альянсу, знаючи, що їм дозволено все. Залякування, гра на нервах, перевірка на здатність реагувати.

"Я не бачила цього матеріалу, тому не знаю наскільки там був саме сценарій, хоча все може бути, а може це навпаки, розрахунок на те, що поки Європа кине сили на підготовку до оборони Литви, про яку йдеться в тексті, росіяни підуть іншим шляхом", – висловилася експерт.

Чим більше Росія вдається до погроз новим вторгненням, тим сильнішими стають антиросійські настрої в Європі

Голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права", народний депутат Верховної Ради трьох скликань (з п'ятого по сьоме) колишній заступник голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим Андрій Сенченко зазначив, що Росія від самого початку цієї війни не розглядала Україну як кінцеву мету. Кремль прямо заявляв, що воює із Заходом – Європою та США. Оголошений наприкінці 2021 року ультиматум спрямовувався до США та Європи, і в ньому фактично йшлося про перегляд усієї системи європейської безпеки. Україна мала стати лише першим кроком, який планували швидко пройти за сакральні "три дні", а далі мали початися розмови про "усунення першопричин конфлікту", але вже з європейцями.

"Символічно, що саме на третій день вторгнення, 26 лютого 2022 року, те саме "РИА Новости" опублікувало заздалегідь підготовлену статтю про перемогу Росії над Україною. Швидше за все, це була автоматична публікація запланованого раніше матеріалу. Та оскільки вже тоді було зрозуміло, що перемоги не буде, її довелося швидко видалити. Але тепер європейцям пропонують зробити те, чого не вдалося зробити російській армії: здатися самим і переконати те саме зробити українців. Тому що "Росія не мій ворог", а Путін "не має агресивних намірів щодо Європи", — зазначив експерт.

За його словами, на п’ятому році повномасштабної війни стратегія Путіна у веденні війни фактично звелася до сподівання на диво. Удари по цивільній інфраструктурі України розглядаються ним як спосіб впливу на українців, які мають натиснути на владу та прийняти капітуляцію. Фактично йдеться про політичні зміни, внаслідок яких до влади мають прийти люди, лояльні Путіну.

"Незрозуміло, звідки вони можуть узятися в сучасній Україні, але Кремль сподівається на це диво. Те саме відбувається і в гібридній війні проти Європи. Чим більше Росія вдається до диверсій і погроз новим вторгненням, тим сильнішими стають антиросійські настрої в Європі. І якщо праві популісти почнуть активно їх використовувати, то нинішні Мерц і Макрон на їхньому тлі виглядатимуть ледь не поміркованими. У 2026 році війна остаточно зайшла в глухий кут і втратила будь-який сенс. Не здатний перемогти Україну військовим шляхом, Путін змушений шукати нові способи продовження війни. І якими б жахливими вони не були, жоден із них не наближає Росію до перемоги. Як сказав один із найближчих союзників Росії, президент Казахстану: "Природа війни проти України не зовсім зрозуміла багатьом, у тому числі й для нас". Питання лише в тому, коли це нарешті зрозуміють у Росії", – резюмував експерт.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Кремль рапортує про нові успіхи Росії одразу на кількох напрямках: у США відреагували.



