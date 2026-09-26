«Ще одна СВО»: Росія готує нову війну чи тестує реакцію Європи

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Кравцев Сергей
Російська державна агенція "РИА Новости" опублікувала матеріал із промовистим заголовком: "Росію чекає ще одна СВО". У тексті йшлося про можливий новий напрямок російської агресії – цього разу проти Литви. За кілька годин публікацію видалили, однак сам факт її появи привернув увагу на тлі останніх заяв і дій Росії. Це відбувається на тлі запевнень Володимира Путіна, що Москва нібито не має наміру нападати на європейські країни. Якої мети Москва намагається досягти такою тактикою: залякати європейське суспільство, послабити підтримку України чи підготувати ґрунт для подальшої ескалації? Як ви оцінюєте появу матеріалу "РИА Новости" про можливу нову "СВО" проти Литви – це черговий пропагандистський вкид чи сигнал про можливі сценарії? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, зібравши думки експертів.
Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел
Політичний експерт, консультант з політичного і антикризового PR Тетяна Лупова так прокоментувала ситуацію:
Експерт продовжує, літаки і гелікоптери залітають у повітряний простір НАТО. Російські інформагенції насміхаються з обороноздатності найбільшого військового альянсу, знаючи, що їм дозволено все. Залякування, гра на нервах, перевірка на здатність реагувати.
Голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права", народний депутат Верховної Ради трьох скликань (з п'ятого по сьоме) колишній заступник голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим Андрій Сенченко зазначив, що Росія від самого початку цієї війни не розглядала Україну як кінцеву мету. Кремль прямо заявляв, що воює із Заходом – Європою та США. Оголошений наприкінці 2021 року ультиматум спрямовувався до США та Європи, і в ньому фактично йшлося про перегляд усієї системи європейської безпеки. Україна мала стати лише першим кроком, який планували швидко пройти за сакральні "три дні", а далі мали початися розмови про "усунення першопричин конфлікту", але вже з європейцями.
За його словами, на п’ятому році повномасштабної війни стратегія Путіна у веденні війни фактично звелася до сподівання на диво. Удари по цивільній інфраструктурі України розглядаються ним як спосіб впливу на українців, які мають натиснути на владу та прийняти капітуляцію. Фактично йдеться про політичні зміни, внаслідок яких до влади мають прийти люди, лояльні Путіну.
Також видання "Коментарі" повідомляло – Кремль рапортує про нові успіхи Росії одразу на кількох напрямках: у США відреагували.