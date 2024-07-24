Еще одну русскую певицу призвали отправить на лечение от зависимости

Российский продюсер Иосиф Пригожин, поддерживающий агрессивную политику Кремля по отношению к Украине, высказал свое мнение о недавнем выступлении певицы Глюк'оZы в Красноярске. На концерте у артистки были проблемы с голосом и странно вела себя, что почти привело к срыву мероприятия.

Певица Глюк'оZа (фото из открытых источников)

Как сообщает российское издание "Звездач", Пригожин заявил, что уже не в первый раз становится свидетелем подобного поведения Глюк'оZы на сцене.

Я сам видел Глюк'оZу несколько раз на разных мероприятиях, и она всегда была в таком же состоянии. Я не понял, что с ней, но это не похоже на алкоголь, а на что-то другое. Если мы не будем реагировать, мы можем и погубить этого человека, — отметил Пригожин.

Он также добавил, что поведение артистки было оскорбительным как для зрителей, так и для организаторов концерта.

"Это безобразие. Не хочу, чтобы мои дети и внуки это видели. Люди искусства несут ответственность за свои поступки, и нельзя позволять себе такие проявления", — подчеркнул продюсер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица прекратила лечение от алкоголизма . Российская исполнительница МакSим, которая так и не высказалась по поводу продолжения войны в Украине, которую начала страна-агрессор РФ, только призывая всех к миру, публично призналась, что имеет зависимость от алкоголя и раньше начала лечение.

Отвечая на вопрос PeopleTalk, певица сказала, что пыталась лечиться в клинике, но это не дало нужного результата. Сейчас, воспользовавшись советами друзей, МакSим ездила на ретрит в республику Кыргызстан и даже проживала на берегу озера Иссык-Куль в юрте, еще увлекалась практиками. Теперь певица хочет кардинально изменить свою жизнь, хочет просто верить и жить, наслаждаясь каждым мгновением.

