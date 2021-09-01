«Если бы не эти два события»: Путин рассказал, что помешало России иметь еще больше территорию

Президент РФ Владимир Путин высказал сожаление в связи с тем, что из-за известных событий в истории территория России существенно сократилась, также сократилось ее население. Как информирует издание "Комментарии", об этом Путин рассуждал сегодня во время беседы со школьниками во всероссийском детском центре "Океан" во Владивостоке, пишет "Радио Свобода".

Владимир Путин - фото сайт Кремля

Рассуждая с детьми на тему истории, российский президент высказал сожаление тем фактом, что, если бы не революция 1917 года и не распад СССР, то сегодня бы территорию РФ населяло до полумиллиарда человек. Президент РФ отметил, что в прошлом веке России пришлось дважды удерживать удар, чтобы выстоять. В итоге российская государственность дважды серьезно пошатывалась, но выстояла.

Конечно же, не обошлось в этом разговоре и без затрагивания темы Второй Мировой войны. Владимир Путин отметил, что именно благодаря СССР была повержена нацистская Германия и, если бы история закончилась иначе, то сегодняшний мировой порядок был бы кардинально другим.

Порцией критики Владимир Путин прошелся по тем, кто распространяет слухи о беспрецедентных жертвах во время штурма Ленинграда. Он посоветовал детям с престрогой относиться к таким рассказам "болтунов" и не верить в то, что, если бы советская власть сдала оккупантам Ленинград, то удалось спасти тысячи человеческих жизней.

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