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Главная Новости Мир Россия «Если бы не эти два события»: Путин рассказал, что помешало России иметь еще больше территорию
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«Если бы не эти два события»: Путин рассказал, что помешало России иметь еще больше территорию

Сегодня Путин вновь заявил, что без победы СССР мир был бы совершенно другим

сегодня, 16:55
Автор:

Кравцев Сергей

Президент РФ Владимир Путин высказал сожаление в связи с тем, что из-за известных событий в истории территория России существенно сократилась, также сократилось ее население. Как информирует издание "Комментарии", об этом Путин рассуждал сегодня во время беседы со школьниками во всероссийском детском центре "Океан" во Владивостоке, пишет "Радио Свобода".

«Если бы не эти два события»: Путин рассказал, что помешало России иметь еще больше территорию

Владимир Путин - фото сайт Кремля

Рассуждая с детьми на тему истории, российский президент высказал сожаление тем фактом, что, если бы не революция 1917 года и не распад СССР, то сегодня бы территорию РФ населяло до полумиллиарда человек. Президент РФ отметил, что в прошлом веке России пришлось дважды удерживать удар, чтобы выстоять. В итоге российская государственность дважды серьезно пошатывалась, но выстояла. 

Конечно же, не обошлось в этом разговоре и без затрагивания темы Второй Мировой войны. Владимир Путин отметил, что именно благодаря СССР была повержена нацистская Германия и, если бы история закончилась иначе, то сегодняшний мировой порядок был бы кардинально другим. 

Порцией критики Владимир Путин прошелся по тем, кто распространяет слухи о беспрецедентных жертвах во время штурма Ленинграда. Он посоветовал детям с престрогой относиться к таким рассказам "болтунов" и не верить в то, что, если бы советская власть сдала оккупантам Ленинград, то удалось спасти тысячи человеческих жизней. 

Читайте также на портале "Комментарии" — экс-глава МИД Украины Климкин высказал мнение, что Путин точно будет поднимать ставки в войне против Украины. Поэтому Украине без гарантий в помощи со стороны США не выстоять.


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Источник: https://www.svoboda.org/a/putin-neljzya-pozvolyatj-boltunam-govoritj-chto-mozhno-bylo-sdatj-leningrad/31438587.html
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