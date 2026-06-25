Один из главных рупоров кремлевской пропаганды Владимир Соловьев, призывающий годами отправлять насмерть тысячи россиян, внезапно решил примерить на себя роль военного. Находясь в безопасной телестудии, он объявил о готовности лично принять участие в боевых действиях против Украины.

Владимир Соловьев

Во время своего очередного эфира рупор Кремля пафосно отметил важность достижения военных целей Москвы. По его мнению, ради этого он способен сменить микрофон на винтовку.

Пропагандист заявил, что "побеждать надо", и если для этой цели нужен "старый снайпер, я всегда готов". Соловьев при этом попытался продемонстрировать знание современных реалий ведения войны на передовой: "Вообще не вопрос. Дистанции сейчас, конечно, такие, подойти надо. Ну ничего!"

Несмотря на такую воинственную риторику, медиаэксперты отмечают, что подобные заявления российских медийных лиц носят исключительно популистский характер. Они ориентированы на стимулирование мобилизации посреди рядовых людей РФ, тогда как сами пропагандисты и их семьи продолжают оставаться в глубочайшем тылу.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что главная редактор кремлевского пропагандистского рупора RT Маргарита Симоньян публично пожаловалась на эффективность украинских ударов по территории РФ. По ее словам, регулярные атаки беспилотников и экономические трудности испытывают четкую психологическую задачу — заставить граждан страны-агрессорки тотально отчаяться в целесообразности ведения войны.