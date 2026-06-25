logo

BTC/USD

61173

ETH/USD

1630.51

USD/UAH

44.87

EUR/UAH

50.88

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия "Если нужен старый снайпер, я готов": топ-пропагандист Соловьев внезапно заговорил о поездке на фронт
commentss НОВОСТИ Все новости

"Если нужен старый снайпер, я готов": топ-пропагандист Соловьев внезапно заговорил о поездке на фронт

"Нужно побеждать": кремлевский пропагандист Соловьев публично объявил, что собирается стать снайпером

25 июня 2026, 14:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Один из главных рупоров кремлевской пропаганды Владимир Соловьев, призывающий годами отправлять насмерть тысячи россиян, внезапно решил примерить на себя роль военного. Находясь в безопасной телестудии, он объявил о готовности лично принять участие в боевых действиях против Украины.

"Если нужен старый снайпер, я готов": топ-пропагандист Соловьев внезапно заговорил о поездке на фронт

Владимир Соловьев

Во время своего очередного эфира рупор Кремля пафосно отметил важность достижения военных целей Москвы. По его мнению, ради этого он способен сменить микрофон на винтовку.                                                         

Пропагандист заявил, что "побеждать надо", и если для этой цели нужен "старый снайпер, я всегда готов". Соловьев при этом попытался продемонстрировать знание современных реалий ведения войны на передовой: "Вообще не вопрос. Дистанции сейчас, конечно, такие, подойти надо. Ну ничего!"

Несмотря на такую воинственную риторику, медиаэксперты отмечают, что подобные заявления российских медийных лиц носят исключительно популистский характер. Они ориентированы на стимулирование мобилизации посреди рядовых людей РФ, тогда как сами пропагандисты и их семьи продолжают оставаться в глубочайшем тылу.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что главная редактор кремлевского пропагандистского рупора RT Маргарита Симоньян публично пожаловалась на эффективность украинских ударов по территории РФ. По ее словам, регулярные атаки беспилотников и экономические трудности испытывают четкую психологическую задачу — заставить граждан страны-агрессорки тотально отчаяться в целесообразности ведения войны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости