Один із головних рупорів кремлівської пропаганди Володимир Соловйов, який роками закликає відправляти на смерть тисячі росіян, раптово вирішив приміряти на себе роль військового. Перебуваючи у безпечній телестудії, він оголосив про нібито готовність особисто взяти участь у бойових діях проти України.

Володимир Соловйов

Під час свого чергового ефіру рупор Кремля пафосно наголосив на важливості досягнення військових цілей Москви. На його думку, заради цього він здатний змінити мікрофон на гвинтівку.

Пропагандист заявив, що "перемагати треба", і якщо для цієї мети потрібен "старий снайпер, я завжди готовий". Соловйов при цьому спробував продемонструвати знання сучасних реалій ведення війни на передовій: "Взагалі не питання. Дистанції зараз, звичайно, такі, підійти треба. Ну нічого!".

Попри таку войовничу риторику, медіаексперти зазначають, що подібні заяви російських медійних облич мають виключно популістський характер. Вони спрямовані на стимулювання мобілізації серед рядових громадян РФ, тоді як самі пропагандисти та їхні родини продовжують залишатися в глибокому тилу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що головна редакторка кремлівського пропагандистського рупора RT Маргарита Симоньян публічно поскаржилася на ефективність українських ударів по території РФ. За її словами, регулярні атаки безпілотників та економічні труднощі мають чітке психологічне завдання — змусити громадян країни-агресорки тотально зневіритися у доцільності ведення війни.