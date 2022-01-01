ЕСПЧ запретил России выдавать задержанного иностранца белорусским властям

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) применили правило 39 регламента в отношении заключенного в России белоруса Дмитрия Подлобникова. Согласно регламенту суд запретил российской судебной системе выдавать его белорусским силовикам. Об этом пишет Дождь.

Европейский суд по правам человека, фото из открытых источников

Об этом рассказал руководитель правовых программ Московской Хельсинкской группы Роман Киселев. Пока что ограничительные предписания действуют до конца января.



По словам Киселева, ЕСПЧ может принимать предварительные меры, направленные на защиту заявителя. Адвокаты Подлобникова обратились в ЕСПЧ, поскольку узнали, что российские власти намерены экстрадировать заключенного в Беларусь. В настоящее время он находится в СИЗО в России.

Защитники белоруса говорят, что решение об экстрадиции было принято с нарушениями. Адвокат Подлобникова отмечает, что доказательствами по делу заключенного считаются распечатки и записи прослушивания телефонных разговоров знакомых белоруса. Если его экстрадируют, то в Беларуси могут приговорить к семи годам лишения свободы.

Подлобников подозревается в нарушении общественного порядка и применении насилия в отношении представителя правоохранительных органов, ему инкриминируют совершение правонарушений по части 1 статьи 342 и статьи 364 Уголовного кодекса Беларуси. Молодой человек участвовал в акциях протеста против режима Лукашенко в 2020 году.

Несмотря на запрет ЕСПЧ, Россия уже выдавала Беларуси бойца ММА Алексея Кудина, которому инкриминировали такие же статьи уголовного кодекса. На родине белоруса приговорили к двум с половиной годам колонии.

Как сообщал портал "Комментарии", Сергею Тихановскому и еще пяти оппозиционерам суд в Беларуси вынес приговоры. Блоггеру из Беларуси придется отбывать 18 лет за решеткой в колонии строгого режима.

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