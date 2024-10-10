Есть ли у РФ прозрение от режима: сколько россиян не поддерживают оккупантов в Украине

Социологическое исследование, проведенное Левада-центром, который в России внесли в список "иностранных агентов", выявило, что 47% опрошенных считают, что война, развязанная Россией против Украины, нанесла больше вреда, чем пользы. В то же время 60% респондентов назвали действия российских войск на поле боя "успешными", а уровень поддержки оккупационных сил остается высоким — 76%.

Сколько россиян поддерживают войну в Украине (фото из открытых источников)

Исследование показало, что 28% респондентов видят в войне "больше пользы", тогда как 25% не определились со своим мнением. За последний год количество считающих войну полезной снизилось на 10% — с 38% до 28%.

Причины, почему война принесла "больше вреда"

Среди тех, кто считает, что война нанесла больше вреда, 52% указывают на всеобщее горе и страдания, 21% — на военные потери, 18% — на ухудшение экономической ситуации, 13% заявляют об общем неприятии войны, 7% отмечают ухудшение отношений с другими странами, и еще 7% говорят о гибели местного населения.

Уменьшение веры в успех русских войск

Опрос также показал, что 60% респондентов считают действия российских войск "успешными". Это меньше, чем в феврале, когда этот показатель составил 70%.

Уровень поддержки оккупационных войск

Несмотря на это, поддержка российских оккупационных войск остается высокой – 76% опрошенных респондентов высказались в поддержку действий захватчиков, тогда как только 16% выступили против.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне наконец-то вспомнили ужас войны . Операция украинской армии в Курской области стала главным событием жителей России в августе 2024 года. Социологи задавали открытый вопрос без подсказок.