logo

BTC/USD

42755.62

ETH/USD

2937.84

LTC/USD

125.74

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

32.50

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Это дезинформация: в МИД России прокомментировали заявления о вероятном наступлении на Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Это дезинформация: в МИД России прокомментировали заявления о вероятном наступлении на Украину

В России заявляют, что против страны ведут информационную войну

сегодня, 17:55
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

На сайте Министерства иностранных дел России опубликовали сообщение в ответ на заявления западных стран о возможном наступлении на Украину. Там называют статьи в иностранных СМИ о возможной эскалации конфликта между странами "примерами масштабной дезинформационной кампании западных СМИ, раскручивающих тезис о якобы подготовке к вторжению России в Украину". Об этом пишет УНИАН.

Это дезинформация: в МИД России прокомментировали заявления о вероятном наступлении на Украину

Фото иллюстративное / Pixabay

В сообщении указано, что иностранные средства массовой информации проводят "скоординированную информационную атаку, направленную на подрыв и дискредитацию справедливых требований России по обеспечению гарантий безопасности, а также оправдание западных геополитических устремлений и военного освоения территории Украины".

А вся информация о стягивании войск России к границам с Украиной и подготовке к вероятной войне, по мнению российских чиновников, откровенная дезинформация. В заявлении МИД РФ говорится о масштабной информационной войне в мире с целью убеждения общественности в агрессивных намерениях Москвы.

"При этом игнорировались подробные и аргументированные разъяснения российских официальных лиц, в частности многократные заверения в приверженности России мирному дипломатическому урегулированию кризиса в Украине на основе минского "Комплекса мер", ссылки на национальное суверенное право государств осуществлять передислокацию вооруженных сил на своей территории, а также заявления об оборонном характере военных учений, проводимых вместе с вооруженными силами Белоруссии", — говорится в тексте.

Также дипломаты отмечают, что мир так и не принял во внимание обеспокоенность Москвы по поводу продвижения военной инфраструктуры НАТО к границам России, снабжения Украины вооружением и военной техникой и проведения "масштабных и опасных военных учений".

Как сообщал портал "Комментарии", опрос показал, что думают иностранцы о международной политике России. В мире отрицательно воспринимают политику России. Дестабилизационной ее назвали 46% опрошенных из 44 стран мира, наоборот способствующей стабилизации — 29%. Об этом известно из результатов международного опроса, проведенного ассоциацией Gallup в 2021 году.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.net/politics/rossiya-prokommentirovala-informaciyu-o-gotovyashchemsya-vtorzhenii-v-ukrainu-novosti-ukraina-11702038.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!