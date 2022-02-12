Это дезинформация: в МИД России прокомментировали заявления о вероятном наступлении на Украину

На сайте Министерства иностранных дел России опубликовали сообщение в ответ на заявления западных стран о возможном наступлении на Украину. Там называют статьи в иностранных СМИ о возможной эскалации конфликта между странами "примерами масштабной дезинформационной кампании западных СМИ, раскручивающих тезис о якобы подготовке к вторжению России в Украину". Об этом пишет УНИАН.

Фото иллюстративное / Pixabay

В сообщении указано, что иностранные средства массовой информации проводят "скоординированную информационную атаку, направленную на подрыв и дискредитацию справедливых требований России по обеспечению гарантий безопасности, а также оправдание западных геополитических устремлений и военного освоения территории Украины".

А вся информация о стягивании войск России к границам с Украиной и подготовке к вероятной войне, по мнению российских чиновников, откровенная дезинформация. В заявлении МИД РФ говорится о масштабной информационной войне в мире с целью убеждения общественности в агрессивных намерениях Москвы.

"При этом игнорировались подробные и аргументированные разъяснения российских официальных лиц, в частности многократные заверения в приверженности России мирному дипломатическому урегулированию кризиса в Украине на основе минского "Комплекса мер", ссылки на национальное суверенное право государств осуществлять передислокацию вооруженных сил на своей территории, а также заявления об оборонном характере военных учений, проводимых вместе с вооруженными силами Белоруссии", — говорится в тексте.

Также дипломаты отмечают, что мир так и не принял во внимание обеспокоенность Москвы по поводу продвижения военной инфраструктуры НАТО к границам России, снабжения Украины вооружением и военной техникой и проведения "масштабных и опасных военных учений".

Как сообщал портал "Комментарии", опрос показал, что думают иностранцы о международной политике России. В мире отрицательно воспринимают политику России. Дестабилизационной ее назвали 46% опрошенных из 44 стран мира, наоборот способствующей стабилизации — 29%. Об этом известно из результатов международного опроса, проведенного ассоциацией Gallup в 2021 году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!