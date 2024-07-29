Это должна была быть демонстрация российской силы: правда оказалась совсем другой

28 июля российские военные корабли приняли участие в параде ко Дню ВМФ. Масштабный парад, за которым в Санкт-Петербурге наблюдал российский диктатор Владимир Путин, должен был стать демонстрацией силы России в морях и океанах. Однако российский парад лишь подтвердил потери Кремля в Черном море.



Российский диктатор Владимир Путин на параде ВМФ РФ. Фото из открытых источников

На первый взгляд, празднование Дня ВМФ РФ проходило масштабно и грандиозно – парады проводились на разных морских базах, которые размещаются в Балтийском, Средиземном морях и в Тихом океане. Однако BBC указывает, что на самом деле количество кораблей, принявших участие в празднованиях вдвое меньше, чем в 2021 году, то есть до начала полномасштабного вторжения.

В этом году Кремль показал всего 25 кораблей своего военно-морского флота. Кроме того, на главном морском параде ко дню ВМФ было всего два корабля Черноморского флота РФ. Один из них – фрегат "Адмирал Григорьевич", тогда как другой корвет "Меркурий", который с 2024 года был переведен на российскую военную базу в Сирии.

На параде военно-морских сил РФ не появился ни один корабль, который, по данным украинских источников, был поврежден или утоплен в Черном море. Таким образом, Украина не переоценивает свои достижения в Черном море и наносит миллионные потери Кремлю. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла не менее 20 кораблей и судов Черноморского флота.

Отметим, что кроме российских кораблей на параде появились суда из других стран, включая Индию, Алжир и Китай. Таким образом это подтверждает, что эти страны пытаются поддерживать тесные военные отношения с Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о спикере ВМС Украины Дмитрии Плетенчуке, который заявил, что Россия вывела все свои военные корабли из Азовского моря.

Также "Комментарии" писали о генсеке НАТО Йенсе Столтенберге, который назвал уничтожение российских кораблей в Черном море большим успехом Украины.