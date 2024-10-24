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Это должно было стать успехом Путина, но иностранные лидеры столкнулись с проблемами на саммите БРИКС в России

Путин пытался показать, как Россия противостоит санкциям, однако потерпел неудачу.

сегодня, 14:17
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Автор:
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Slava Kot

Пока российский диктатор Владимир Путин пытается демонстрировать миру способность России выдержать давление санкций Запада из-за войны в Украине, организаторы саммита БРИКС в Казани сообщили иностранным гостям о необходимости брать с собой, как говорят в Кремле, "токсичные" доллары и евро. Это стало следствием ограничений на использование западных платежных карт в России.

Это должно было стать успехом Путина, но иностранные лидеры столкнулись с проблемами на саммите БРИКС в России

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как сообщает Bloomberg, на официальном сайте саммита БРИКС участников предупреждают, что карты Mastercard и Visa, выпущенные за пределами России, не будут работать для оплаты или снятия наличных. Единственная платежная система, которая частично действует в России – это китайская Union Pay, однако даже она имеет ограничения.

Организаторы советуют гостям привозить с собой доллары или евро, поскольку это валюты, которые можно легко обменять на рубли в местных банках. Также предлагается получить российскую карточку "Мир", в частности в аэропорту Казани, где проходит саммит. Эта ситуация вызывает неприятности для российских чиновников, ранее назвавших доллар и евро "токсичными" из-за санкций, введенных Западом из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Несмотря на попытки Кремля продвигать российскую платежную систему "Мир" как альтернативу Visa и Mastercard, эти усилия преимущественно не увенчались успехом. Даже союзники Москвы, такие как Турция и Казахстан, отказались от использования этой карты из-за возможности попасть под санкции США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в итоговой декларации саммита БРИКС один пункт посвящен войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что в сеть попало видео, как китайский лидер Си Цзиньпин унизил российского диктатора Владимира Путина.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-10-22/russia-has-a-message-for-brics-summit-goers-bring-cash
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