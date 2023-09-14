Это единственный шанс: российский олигарх Дериписка предлагает просить деньги для России в Африке

Российский олигарх Олег Дерипаска считает, что Россия должна привлечь инвестиции из Китая, Индии и Африки, чтобы увеличить свой ВВП, а также устранить проблему с технологической отсталостью. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на РБК.



Российский олигарх Олег Дерипаска. Фото из открытых источников

Дерипаска, находящийся под санкциями ЕС и США, настаивает на необходимости привлекать деньги от "дружественных" к Российской Федерации стран. Таким образом, российский олигарх прогнозирует, что ВВП России вырастет втрое.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Олег Дерипаска подчеркнул, что российскому бизнесу сложно инвестировать в российские проекты из-за высоких кредитов, установленных Центрбанком РФ. Поэтому альтернативой будут инвестиции из-за границы, которые могут помочь России преодолеть технологическую отсталость.

"Для нас единственный шанс – это привлечь сюда инвесторов – китайских, индийских, индонезийских из той же Африки", – говорит Дерипаска.

Олигарх утверждает, что у России есть "глобальный шанс". Свою позицию Дерипаска объясняет, что Африка имеет около миллиарда населения и увеличивается в демографическом плане, поэтому их рынок привлекателен для россиян.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министра обороны РФ Сергея Шойгу спросили, победит ли Россия в войне против Украины. Неожиданная реакция Шойгу завирусилась в интернете, а российские ресурсы начали удалять видео с министром.

Также "Комментарии" писали о главе Министерства иностранных дел РФ Сергее Лаврове, который заявил, что Россию обманули Соединенные Штаты. Поэтому Москва изменила свою позицию по Северной Корее и не поддержала резолюцию США в ООН на запрет для КНДР.



