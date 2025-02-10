Это худшее, что могут сделать США и Европа в преддверии переговоров с РФ: о чем начались торги

Худшее, что могут сделать США и Европа, — это укрепить позицию российского диктатора Путина в преддверии переговоров, развязав торговую войну, которая разделит и ослабит Запад, сократив помощь Украине или ослабив экономическое давление на Россию в обмен на предварительное прекращение огня, которое Путин не намерен соблюдать. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет обозреватель Bloomberg Марк Чемпион.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что с большой вероятностью можно сказать, что Владимир Путин может торговаться с позиции силы, зная, что Украина в конце концов уступит его требованиям. Однако реальность такова, что Россия слабее, чем Путину хотелось бы верить, и именно президент США Дональд Трамп может позволить себе давить за столом переговоров. Потому что некоторые из "козырных карт" Кремля, либо зависят от выбора Запада, либо оспариваются Украиной, либо иллюзорны.

В материале говорится, что угрозы Путина нанести ядерный удар относятся к последней категории и служат прекрасным примером того, насколько эффективным может быть блеф, когда в него верят. Российская экономика также переходит в эту группу.

Стойкость России перед лицом беспрецедентных западных санкций и конфискации активов оказалась неожиданностью. Вместо того чтобы рухнуть, экономика выросла, благодаря не только обходу санкций, но и центральному банку, а также масштабным официальным и неофициальным налоговым стимулам для военных действий.

Даже сейчас нет никаких признаков кризиса, но произошел резкий поворот к худшему сценарию, что создает возможности для дополнительного давления. Этот шанс необходимо использовать, но не как альтернативу мирному урегулированию, а для того, чтобы сделать его возможным, говорится в публикации.

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