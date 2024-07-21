"Это конец целой эпохи": России прочат необратимый упадок

Соучредитель компании "Яндекс" Аркадий Волож заявил, что война с Украиной стала концом эпохи развития России.

РФ больше не сможет развиваться. Фото из открытых источников

По словам соучредителя "Яндекса", вторжение в Украину перечеркнуло возможности для развития РФ.

"Моя позиция никогда не менялась. Я всегда был уверен, что эту войну нельзя было начинать. Это варварство. Украина платит ужасную цену. Это также знаменует конец целой эпохи в России. У страны была возможность пойти по другому пути. Мы все были частью этой попытки построить другую, лучшую и современную Россию", – отметил Аркадий Волож.

Бизнесмен заявил, что жалеет, что пошел на компромиссы с Кремлем в части цензуры и не закрыл "Яндекс. Новости" в 2017 году.

"Хотя мы видели, как хорошие вещи исчезают, мы считали, что все еще есть шанс изменить эту динамику. Но чем успешнее становился "Яндекс", тем больше он попадал под пристальное внимание властей. Мы сопротивлялись, пока могли. Но настал момент, когда сопротивление стало бесполезным. Даже большие достижения могут быть использованы не по назначению", – сказал он.

Аркадий Волож рассказал, что оперативный контроль над "Яндексом" был окончательно потерян после начала вторжения РФ в Украину, а потому единственное, что можно было сделать – продать бизнес как можно скорее.

Волож также рассказал, почему не осудил войну публично в первые дни вторжения. Он сказал, что не хотел подвергать опасности сотрудников, которые находились в России и собирались эмигрировать. Поэтому он обнародовал свою позицию только в августе 2023 года.

"Если бы я сразу сказал то, что действительно думал, мы сейчас находились бы в другой ситуации. Вероятно, мы сегодня здесь не сидели бы", — добавил Аркадий Волож.