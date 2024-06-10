Это может похоронить путинский режим: какие настроения царят в российских элитах

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Кравцев Сергей
Несмотря на то, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин мертв, но его бунт, а затем скорая гибель показали всему миру фундаментальную слабость режима российского диктатора Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Times".
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Шансы на то, что после своего мятежа Пригожин проживет долгую и счастливую жизнь были невелики. Однако он заключил сделку с Путиным, получил амнистию, и, казалось, выполнял все необходимые указания.
Однако, как отмечают авторы материала, "даже, если целью мятежа Пригожина было заставить Путина уволить Шойгу, даже если он и не думал брать власть в свои руки, его мятеж был вызовом Путину и Кремлю. Пока он жил после этого, призрак революции преследовал Россию".
Так что, хотя Путин и отрицал свою причастность к авиакатастрофе самолета Пригожина, однако, пишет Times, почти наверняка это была одна из многих его внесудебных казней. При этом, хотя правитель РФ нейтрализовал непосредственную угрозу, однако инцидент с Пригожиным вселил в российскую элиту неуверенность в Путине и показал миру фундаментальную слабость путинского правления, отмечает издание.
Авторы статьи отмечаю, главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин еще может войти в историю как "человек, пнувший камешек, который в итоге стал камнепадом, похоронившим путинский режим".
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