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Это может похоронить путинский режим: какие настроения царят в российских элитах

Путин пошел против взятых на себя обязательств, что вселило в элиты РФ неуверенность

сегодня, 17:12
Автор:
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Кравцев Сергей
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Несмотря на то, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин мертв, но его бунт, а затем скорая гибель показали всему миру фундаментальную слабость режима российского диктатора Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Times".

Это может похоронить путинский режим: какие настроения царят в российских элитах

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Шансы на то, что после своего мятежа Пригожин проживет долгую и счастливую жизнь были невелики. Однако он заключил сделку с Путиным, получил амнистию, и, казалось, выполнял все необходимые указания.

Однако, как отмечают авторы материала, "даже, если целью мятежа Пригожина было заставить Путина уволить Шойгу, даже если он и не думал брать власть в свои руки, его мятеж был вызовом Путину и Кремлю. Пока он жил после этого, призрак революции преследовал Россию".

Так что, хотя Путин и отрицал свою причастность к авиакатастрофе самолета Пригожина, однако, пишет Times, почти наверняка это была одна из многих его внесудебных казней. При этом, хотя правитель РФ нейтрализовал непосредственную угрозу, однако инцидент с Пригожиным вселил в российскую элиту неуверенность в Путине и показал миру фундаментальную слабость путинского правления, отмечает издание.

"Путин может нарушать свои слова с посторонними людьми, даже беспечно игнорировать международное право, но авиакатастрофа стала первым случаем, когда он явно пошел против взятых на себя обязательств. Элита, разумеется, подчинилась. В конце концов, с их точки зрения, старик просто убил Пригожина. Но ощущение того, что Путин уже не тот Путин прежних лет, мастерски управляющий системой, было повсеместным — и, возможно, еще не раз будет преследовать его", — пишет издание.

Авторы статьи отмечаю, главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин еще может войти в историю как "человек, пнувший камешек, который в итоге стал камнепадом, похоронившим путинский режим".

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Источник: https://www.thetimes.com/world/russia-ukraine-war/article/yevgeny-prigozhin-could-still-topple-putin-from-the-grave-rgdrw8h3g
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