Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметился очередным неадекватным и агрессивным заявлением в адрес европейских лидеров. Поводом для истерики российского чиновника стали слова президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, связавшей недавний взрыв морского беспилотника в румынском порту Констанца с боевыми действиями, которые ведет Москва.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

"Ублюдочная докторша Урсула назвала взрыв морского дрона в Констанце "прямым следствием войны России", — опустился к привычным оскорблениям российский чиновник, возмутившись логическими выводами европейских дипломатов. — Ждем от термоядерной дуры вывода о том, что грядущий взрыв хохлонацистами штаб-квартиры ЕС в Брюсселе – результат агрессии Кремля".

Несмотря на очевидный намек на возможность совершения терактов или ударов по административным центрам Европейского Союза, представитель страны-агрессора попытался цинично снять с себя ответственность за свои слова в финальном примечании.

"PS Это не намек!" — наспех дописал Медведев в конце своего сообщения.

Такие высказывания российского руководства демонстрируют неспособность Кремля адекватно реагировать на фиксацию их преступлений в Черноморском регионе и подтверждают практику использования откровенного шантажа в коммуникации с западным миром.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что и нцидент с морским беспилотником, вызвавший экстренную эвакуацию части румынского порта Констанца, получил официальное объяснение со стороны Украины. В Военно-морских силах ВСУ подтвердили, что взорвавшийся у побережья Румынии аппарат принадлежал украинским силам и потерял управление во время выполнения боевого задания в Черном море.