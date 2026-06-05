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«Это не намек!»: Дмитрий Медведев в припадке истерики заговорил о подрыве штаб-квартиры ЕС в Брюсселе

Очередная порция угроз от Медведева: чиновник РФ набросился на фон дер Ляйен из-за инцидента в Констанце

5 июня 2026, 16:18
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Недилько Ксения

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметился очередным неадекватным и агрессивным заявлением в адрес европейских лидеров. Поводом для истерики российского чиновника стали слова президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, связавшей недавний взрыв морского беспилотника в румынском порту Констанца с боевыми действиями, которые ведет Москва.

«Это не намек!»: Дмитрий Медведев в припадке истерики заговорил о подрыве штаб-квартиры ЕС в Брюсселе

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

"Ублюдочная докторша Урсула назвала взрыв морского дрона в Констанце "прямым следствием войны России", — опустился к привычным оскорблениям российский чиновник, возмутившись логическими выводами европейских дипломатов. — Ждем от термоядерной дуры вывода о том, что грядущий взрыв хохлонацистами штаб-квартиры ЕС в Брюсселе – результат агрессии Кремля".

Несмотря на очевидный намек на возможность совершения терактов или ударов по административным центрам Европейского Союза, представитель страны-агрессора попытался цинично снять с себя ответственность за свои слова в финальном примечании.

"PS Это не намек!" — наспех дописал Медведев в конце своего сообщения.

Такие высказывания российского руководства демонстрируют неспособность Кремля адекватно реагировать на фиксацию их преступлений в Черноморском регионе и подтверждают практику использования откровенного шантажа в коммуникации с западным миром.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что и нцидент с морским беспилотником, вызвавший экстренную эвакуацию части румынского порта Констанца, получил официальное объяснение со стороны Украины. В Военно-морских силах ВСУ подтвердили, что взорвавшийся у побережья Румынии аппарат принадлежал украинским силам и потерял управление во время выполнения боевого задания в Черном море.



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