«Це не натяк!»: Дмитро Медведєв у припадку істерики заговорив про підрив штаб-квартири ЄС у Брюсселі

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв відзначився черговою неадекватною та агресивною заявою на адресу європейських лідерів. Приводом для істерики російського чиновника стали слова президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка пов'язала нещодавній вибух морського безпілотника у румунському порту Констанца з бойовими діями, які веде Москва.

Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел

"Ублюдочна докторша Урсула назвала вибух морського дрона в Констанці "прямим наслідком війни Росії", — опустився до звичних образ російський посадовець, обурившись логічними висновками європейських дипломатів. — Чекаємо від термоядерної дури висновку про те, що майбутній вибух хохлонацистами штаб-квартири ЄС у Брюсселі – результат агресії Кремля".

Попри очевидний натяк на можливість здійснення терактів чи ударів по адміністративних центрах Європейського Союзу, представник країни-агресора спробував цинічно зняти з себе відповідальність за власні слова у фінальній примітці.

"P. S. Це не натяк!" — поспіхом дописав Медведєв наприкінці свого повідомлення.

Такі висловлювання російського керівництва вкотре демонструють неспроможність Кремля адекватно реагувати на фіксацію їхніх злочинів у Чорноморському регіоні та підтверджують практику використання відвертого шантажу у комунікації із західним світом.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що інцидент з морським безпілотником, який спричинив екстрену евакуацію частини румунського порту Констанца, отримав офіційне пояснення з боку України. У Військово-морських силах ВСУ підтвердили, що апарат, що вибухнув біля узбережжя Румунії, належав українським силам і втратив управління під час виконання бойового завдання в Чорному морі.