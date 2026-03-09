Это поможет Путину реализовать древнейшую мечту: стало известно о циничной цели Кремля

Россия продолжает находить способы обходить международные санкции, что позволяет Кремлю усиливать свои военные возможности. По данным эстонской разведки, российские вооруженные предприятия производят гораздо большее вооружение, чем нужно для ведения войны в Украине. Это вызывает опасения, что Москва может готовиться к более масштабному противостоянию, уже за пределами украинского фронта.

Фото: из открытых источников

Как объясняет бывший советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак, для президента России Владимира Путина это "самая большая мечта". Он считает, что Путин движется амбициями, стремясь изменить, как он считает, "историческую несправедливость" и добиться исчезновения НАТО.

"Он, вероятно, готовится к войне с НАТО. Но насколько это реалистично? Я говорил с военными аналитиками из балтийских стран. Они уверены, что это очень близко!", — отмечает Сак.

В то же время, есть мнение, что масштабное увеличение российских военных мощностей может быть частью стратегии запугивания Запада. Кремль хочет создать впечатление, что атака может произойти в любой момент, чтобы проверить реакцию НАТО и заставить союзников сомневаться в собственной готовности.



"Но на самом деле этого не будет. Сейчас лучшая стратегия для нас и наших западных партнеров – придерживаться старой римской истины: "хочешь мира – готовься к войне"", – добавляет Юрий Сак, подчеркивая, что это наиболее эффективный подход в текущей ситуации.

Европейские политики и эксперты по безопасности предупреждают, что риск конфликта между НАТО и Россией может возникнуть быстрее, чем предполагалось ранее. Москва может использовать любую кризисную ситуацию, например в Калининграде, как повод для оперативных действий против Литвы, чтобы проверить единство Альянса и готовность его стран защищать друг друга.

Украина готова делиться своим боевым опытом и технологическими наработками, полученными во время войны, чтобы помочь партнерам США на Ближнем Востоке. В то же время, Киев рассчитывает на дополнительную поддержку союзников в противостоянии российской агрессии. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью The New York Times.