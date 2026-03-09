Це допоможе Путіну реалізувати найдавнішу мрію: стало відомо про цинічну мету Кремля

Рубрики
МЕНЮ
Клименко Елена
Росія продовжує знаходити способи обходити міжнародні санкції, що дозволяє Кремлю посилювати свої військові можливості. За даними естонської розвідки, російські збройні підприємства виробляють значно більше озброєння, ніж потрібно для ведення війни в Україні. Це викликає побоювання щодо того, що Москва може готуватися до більш масштабного протистояння, вже за межами українського фронту.
Фото: з відкритих джерел
Як пояснює колишній радник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Юрій Сак, для президента Росії Володимира Путіна це є "найбільшою мрією". Він вважає, що Путін рухається амбіціями, прагнучи змінити, як він вважає, "історичну несправедливість" і добитися зникнення НАТО.
"Він, ймовірно, готується до війни з НАТО. Але наскільки це реалістично? Я говорив із військовими аналітиками із балтійських країн. Вони впевнені, що це дуже близько"!, — зазначає Сак.
Водночас є думка, що масштабне збільшення російських
військових потужностей може бути частиною стратегії залякування Заходу. Кремль
хоче створити враження, що атака може статися будь-якої миті, щоб перевірити
реакцію НАТО та змусити союзників сумніватися у власній готовності.
"Але насправді цього не буде. Зараз найкраща стратегія для нас та наших західних партнерів — дотримуватися старої римської істини: "хочеш миру — готуйся до війни"", — додає Юрій Сак, підкреслюючи, що це найбільш ефективний підхід у поточній ситуації.
Європейські політики та експерти з безпеки попереджають, що ризик конфлікту між НАТО і Росією може виникнути швидше, ніж раніше прогнозували. Москва може використати будь-яку кризову ситуацію, наприклад у Калінінграді, як привід для оперативних дій проти Литви, щоб перевірити єдність Альянсу та готовність його країн захищати один одного.
Як вже писали "Коментарі", Україна готова ділитися своїм бойовим досвідом і технологічними напрацюваннями, отриманими під час війни, щоб допомогти партнерам США на Близькому Сході. Водночас Київ розраховує на додаткову підтримку союзників у протистоянні російській агресії. Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю The New York Times.