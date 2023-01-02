Это – последний Новый год, который Россия встречает в нынешних границах, – доктор философии.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 31 декабря 2022 года выступил с самым длинным новогодним выступлением за все время у власти. При этом был в окружении военных. Сыпал обвинениями, угрозами, несколько раз обвинил Запад во лжи и использовании Украины для раскола России. По мнению юриста, доктора философии, эксрадника министра внутренних дел Украины Владимира Мартыненко, озвученную в эфире телеканала FREEДОМ, это агония и безумие российского диктатора, пишут "Комментарии".



Путин продемонстрировал агонию и безумие

“Это крыса, загнанная в тупик, которая в принципе не знает, как из нее выбраться и начинает притворяться великим геополитическим лидером. Это выглядит действительно смешно. Скопирована была картинка на фоне военных из северокорейского диктатора Ким Чен Ина, но там же другая история. Даже там эта картинка выглядела более гармонично. А здесь весь этот фон российских военных… выставленных позади кандидатов в подарки в полиэтиленовых пакетах. К тому же, режиссеры кривуче сработали, заднему ряду из них обрезали головы, сначала на самом кадре мы это можем видеть" — комментирует обращение Путина Мартыненко.

По его мнению, все это выглядит уже печальным, свидетельствует о том, что вариантов у них просто нет, они дерутся в агонии и не знают, как, куда им двигаться дальше и что делать дальше. Идея делать что-нибудь, куда-нибудь наступать, где-нибудь завоевывать территории, разрушать мирные города, мирные объекты, убивать мирных людей – это у них идея фикс, и это видно на лице этого бункерного шизофреника.

Как говорит Мартыненко, можно утверждать, что это последний Новый год, который Россия встречает в нынешних границах, с таким своим военно-политическим руководством.

“И это последний Новый год, когда Россия может где-нибудь и хоть как-то заявлять на весь мир о каких-то своих планах и желаниях. Я уверен, что 2023 год — это год нашей победы, это год, когда Россия продолжит свой уже начатый путь к развалу, тот год, который в мир принесет очень много положительных новостей по этому квазигосударству, собранию всех на болотных площадях или на болотных территориях. собрания всех народностей, которые они смогли за время с монголо-татарского ига себе завоевать”, — считает доктор философии.

Как писали "Комментарии", российский диктатор Путин в новогоднем обращении продолжал грезить о правильности войны и ее важности для РФ. А в канун Нового года Путин подписал сразу десять новых законов, которые еще больше закручивают гайки.



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