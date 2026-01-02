logo

BTC/USD

88776

ETH/USD

3014.79

USD/UAH

42.17

EUR/UAH

49.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Это уже невыносимо: с какой просьбой Россия обратилась к США
commentss НОВОСТИ Все новости

Это уже невыносимо: с какой просьбой Россия обратилась к США

NYT пишет о том, что Россия попросила США прекратить преследовать ее нефтяной танкер

2 января 2026, 07:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Правительство России направило Соединенным Штатам официальный дипломатический запрос с требованием прекратить преследование нефтяного танкера, который следовал в Венесуэлу и в настоящее время уклоняется от американской береговой охраны в Атлантическом океане. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Это уже невыносимо: с какой просьбой Россия обратилась к США

Танкер Bella 1. Фото: из открытых источников

По данным издания, обращение Москвы было направлено в Госдепартамент США и Совет национальной безопасности Белого дома поздно вечером 31 декабря. Этот шаг, как отмечают журналисты, может добавить новое напряжение в и без того сложный контекст переговоров между Россией и Западом, в том числе на фоне обсуждений, связанных с войной в Украине.

Речь идет о танкере Bella 1, который американские силы отслеживают уже почти две недели. Судно вышло из Ирана и направлялось в Венесуэлу за нефтью, когда США попытались остановить его в Карибском море. В Вашингтоне заявили, что танкер не имел действующего национального флага, а значит, считается судном без гражданства и может быть задержан в соответствии с международным правом. Несмотря на наличие ордера на арест, экипаж отказался подчиниться требованиям и ушел в Атлантику.

Впоследствии команда судна попыталась заявить о российской защите: на борту был изображен российский флаг, а по радиосвязи береговой охране сообщили, что танкер находится под контролем РФ. Позже судно появилось в российском государственном реестре уже под новым названием — "Маринера", с портом приписки Сочи.

Американский чиновник на условиях анонимности подчеркнул, что администрация Дональда Трампа по-прежнему считает танкер "безгосударственным", поскольку в момент первого контакта он шел под ложным флагом. Эксперты отмечают, что дипломатическое вмешательство России может осложнить попытки США захватить судно, однако законность "экстренной регистрации" танкера в РФ остается под вопросом.

Читайте также на портале "Комментарии" — США жестко опозорились, испугавшись флага РФ: что произошло в Атлантическом океане.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nytimes.com/2026/01/01/us/politics/russia-oil-tanker-venezuela-us-pursuit.html
Теги:

Новости

Все новости