Это уже невыносимо: с какой просьбой Россия обратилась к США

Правительство России направило Соединенным Штатам официальный дипломатический запрос с требованием прекратить преследование нефтяного танкера, который следовал в Венесуэлу и в настоящее время уклоняется от американской береговой охраны в Атлантическом океане. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Танкер Bella 1. Фото: из открытых источников

По данным издания, обращение Москвы было направлено в Госдепартамент США и Совет национальной безопасности Белого дома поздно вечером 31 декабря. Этот шаг, как отмечают журналисты, может добавить новое напряжение в и без того сложный контекст переговоров между Россией и Западом, в том числе на фоне обсуждений, связанных с войной в Украине.

Речь идет о танкере Bella 1, который американские силы отслеживают уже почти две недели. Судно вышло из Ирана и направлялось в Венесуэлу за нефтью, когда США попытались остановить его в Карибском море. В Вашингтоне заявили, что танкер не имел действующего национального флага, а значит, считается судном без гражданства и может быть задержан в соответствии с международным правом. Несмотря на наличие ордера на арест, экипаж отказался подчиниться требованиям и ушел в Атлантику.

Впоследствии команда судна попыталась заявить о российской защите: на борту был изображен российский флаг, а по радиосвязи береговой охране сообщили, что танкер находится под контролем РФ. Позже судно появилось в российском государственном реестре уже под новым названием — "Маринера", с портом приписки Сочи.

Американский чиновник на условиях анонимности подчеркнул, что администрация Дональда Трампа по-прежнему считает танкер "безгосударственным", поскольку в момент первого контакта он шел под ложным флагом. Эксперты отмечают, что дипломатическое вмешательство России может осложнить попытки США захватить судно, однако законность "экстренной регистрации" танкера в РФ остается под вопросом.

