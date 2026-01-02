Це вже нестерпно: з яким проханням Росія звернулася до США

Уряд Росії направив Сполученим Штатам офіційний дипломатичний запит із вимогою припинити переслідування нафтового танкера, який прямував до Венесуели і нині ухиляється від американської берегової охорони в Атлантичному океані. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела у Вашингтоні.

Танкер Bella 1. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, звернення Москви було направлено до Держдепартаменту США та Ради національної безпеки Білого дому пізно ввечері 31 грудня. Цей крок, як зазначають журналісти, може додати нову напругу до і без того складного контексту переговорів між Росією та Заходом, у тому числі на тлі обговорень, пов'язаних з війною в Україні.

Йдеться про танкер Bella 1, який американські сили відстежують уже майже два тижні. Судно вийшло з Ірану і прямувало до Венесуели за нафтою, коли США спробували зупинити його в Карибському морі. У Вашингтоні заявили, що танкер у відсутності чинного національного прапора, отже, вважається судном без громадянства і може бути затриманий відповідно до міжнародного права. Незважаючи на наявність ордера на арешт, екіпаж відмовився підкоритися вимогам та пішов до Атлантики.

Згодом команда судна спробувала заявити про російський захист: на борту було зображено російський прапор, а радіозв'язок берегової охорони повідомили, що танкер перебуває під контролем РФ. Пізніше судно з'явилося в російському державному реєстрі вже під новою назвою — Марінера, з портом приписки Сочі.

Американський чиновник на умовах анонімності підкреслив, що адміністрація Дональда Трампа, як і раніше, вважає танкер "бездержавним", оскільки в момент першого контакту він йшов під хибним прапором. Експерти зазначають, що дипломатичне втручання Росії може ускладнити спроби США захопити судно, проте законність "екстренної реєстрації" танкера в РФ залишається під сумнівом.

Читайте також на порталі "Коментарі" — США жорстко зганьбилися, злякавшись прапора РФ: що сталося в Атлантичному океані.




