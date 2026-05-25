Это уже опасность для каждой страны: что известно о новом решении Путина

Лидер РФ Владимир Путин подписал закон об использовании ВС РФ для защиты граждан России за границей.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации, пишет российское издание "Интерфакс".

"Закон разработан с целью защиты прав граждан РФ в случае их ареста, содержания, уголовного и иного преследования на исполнение решений судов иностранных государств, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия России и международных судебных органов, компетенция которых не основана на международном договоре РФ или резолюции СБ ООН, принятой в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН", – пишет издание.

Также устанавливается, что по решению главы российского государства необходимые меры по защите таких граждан должны применять и органы госвласти РФ в пределах своих полномочий.

По данным издания, закон вступает в силу спустя 10 дней после дня его официального опубликования.

"В соответствии с действующим законодательством, президент принимает меры по защите РФ и ее граждан в случае принятия иностранными или международными или межгосударственными органами решений или совершения ими действий, противоречащих интересам РФ или основам публичного правопорядка РФ", — подчеркивает издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в среду, 20 мая, президент Владимир Зеленский рассказал об угрозе со стороны Беларуси. По его словам, из Беларуси и Брянской области россияне рассматривают сценарии дополнительных нападений на Украину.

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, как серьезна угроза наступления из Беларуси.



