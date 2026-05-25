Это уже опасность для каждой страны: что известно о новом решении Путина

Кречмаровская Наталия
Лидер РФ Владимир Путин подписал закон об использовании ВС РФ для защиты граждан России за границей.
Владимир Путин.
Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации, пишет российское издание "Интерфакс".
Также устанавливается, что по решению главы российского государства необходимые меры по защите таких граждан должны применять и органы госвласти РФ в пределах своих полномочий.
По данным издания, закон вступает в силу спустя 10 дней после дня его официального опубликования.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в среду, 20 мая, президент Владимир Зеленский рассказал об угрозе со стороны Беларуси. По его словам, из Беларуси и Брянской области россияне рассматривают сценарии дополнительных нападений на Украину.
Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, как серьезна угроза наступления из Беларуси.