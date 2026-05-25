Росія Це вже небезпека для кожної країни: що відомо про нове рішення Путіна
Це вже небезпека для кожної країни: що відомо про нове рішення Путіна

Путін дозволив собі направляти війська в інші країни для захисту росіян

25 травня 2026, 23:01
Лідер РФ Володимир Путін підписав закон про використання ЗС РФ для захисту громадян Росії за кордоном. 

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Документ опубліковано у понеділок на офіційному порталі правової інформації, пише російське видання “Інтерфакс”. 

“Закон розроблений з метою захисту прав громадян РФ у разі їх арешту, утримання, кримінального та іншого переслідування на виконання рішень судів іноземних держав, наділених повноваженнями у сфері кримінального судочинства іншими іноземними державами без участі Росії та міжнародних судових органів, компетенція яких не заснована на міжнародному договорі РФ або резолюції РБ ООН, прийнятої в рамках реалізації повноважень, передбачених главою VII Статуту ООН”, — пише видання.

Також встановлюється, що за рішенням глави російської держави необхідні заходи щодо захисту таких громадян повинні застосовувати і органи держвлади РФ у межах своїх повноважень.

За даними видання, закон набирає чинності через 10 днів після дня його офіційного опублікування.

“Відповідно до чинного законодавства, президент вживає заходів щодо захисту РФ та її громадян у разі прийняття іноземними чи міжнародними, чи міждержавними органами рішень або здійснення ними дій, що суперечать інтересам РФ або основам публічного правопорядку РФ”, — підкреслює видання. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у середу, 20 травня, президент Володимир Зеленський розповів про загрозу з боку Білорусі. За його словами, з Білорусі та Брянської області росіяни розглядають сценарії додаткових нападів на Україну. 

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов розповів, наскільки серйозна загроза наступу з Білорусі.




Джерело: https://www.interfax.ru/russia/1091691
