Це вже небезпека для кожної країни: що відомо про нове рішення Путіна

Кречмаровская Наталия
Лідер РФ Володимир Путін підписав закон про використання ЗС РФ для захисту громадян Росії за кордоном.
Володимир Путін.
Документ опубліковано у понеділок на офіційному порталі правової інформації, пише російське видання “Інтерфакс”.
Також встановлюється, що за рішенням глави російської держави необхідні заходи щодо захисту таких громадян повинні застосовувати і органи держвлади РФ у межах своїх повноважень.
За даними видання, закон набирає чинності через 10 днів після дня його офіційного опублікування.
