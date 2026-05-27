Этого никто не ожидал: какие удары ВСУ вызвали панику среди москвичей

Украинские дальнобойные удары дронами начали серьезно влиять на воздушную безопасность самой России. Как сообщает Институт изучения войны, российские власти решили резко ограничить использование воздушного пространства вокруг Москвы после участившихся атак украинских беспилотников.

По данным Ассоциации владельцев самолетов и пилотов России, с 1 июня в московской воздушной зоне будет запрещено большинство гражданских полетов на высоте до 5100 метров. Ограничения охватят огромную территорию – от границы с Беларусью до районов Санкт-Петербурга, Самары и Екатеринбурга.

Исключения сделают лишь для регулярных авиарейсов, медицинской авиации, государственных заказов и отдельных технических полетов.

Российские военные блогеры прямо связывают новые меры с усилением украинских ударов по российскому тылу. По их словам, система ПВО РФ все чаще не способна отличить собственные самолеты от украинских дронов, что создает угрозу даже для внутренней авиации.

Аналитики отмечают, что Украина значительно увеличила интенсивность дальнобойных атак начиная с марта 2026 года. Удары стали не только чаще, но и глубже проникать в российское воздушное пространство.

В ISW подчеркивают, что ситуация демонстрирует серьезные проблемы российской противовоздушной обороны. Несмотря на огромные ресурсы, Москва до сих пор не смогла создать надежную защиту даже для собственной столицы.

На фоне постоянных атак Кремль вынужден фактически закрывать часть воздушного пространства страны, что уже начинает влиять на гражданскую авиацию и внутреннюю логистику России.

