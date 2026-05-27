Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Цього ніхто не очікував: які удари ЗСУ викликали паніку серед москвичів

Росія вводить масштабні обмеження на польоти навколо столиці після серії атак безпілотників та провалів ППО

27 травня 2026, 07:52
Кравцев Сергей

Українські далекобійні удари дронами почали серйозно впливати на безпеку повітря самої Росії. Як повідомляє Інститут вивчення війни, російська влада вирішила різко обмежити використання повітряного простору навколо Москви після атак українських безпілотників.

Російська авіація. Фото: з відкритих джерел

За даними Асоціації власників літаків та пілотів Росії, з 1 червня у московській повітряній зоні буде заборонено більшість цивільних польотів на висоті до 5100 метрів. Обмеження охоплять величезну територію — від кордону з Білоруссю до районів Санкт-Петербурга, Самари та Єкатеринбурга.

Винятки зроблять лише для регулярних авіарейсів, медичної авіації, державних замовлень та окремих технічних польотів.

Російські військові блогери прямо пов'язують нові заходи з посиленням українських ударів по російському тилу. За їхніми словами, система ППО РФ все частіше не здатна відрізнити власні літаки від українських дронів, що загрожує навіть внутрішній авіації.

Аналітики зазначають, що Україна значно збільшила інтенсивність дальнобійних атак, починаючи з березня 2026 року. Удари стали не лише частіше, а й глибше проникати у російський повітряний простір.

В ISW наголошують, що ситуація демонструє серйозні проблеми російської протиповітряної оборони. Незважаючи на величезні ресурси, Москва досі не спромоглася створити надійний захист навіть для власної столиці.

На тлі постійних атак Кремль змушений фактично закривати частину повітряного простору країни, що вже починає впливати на цивільну авіацію та внутрішню логістику Росії.

Читайте на порталі "Коментарі" — Путін знову розігрує білоруську карту: чому Україну готують до нового удару з півночі.




Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-may-26-2026/
