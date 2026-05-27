Цього ніхто не очікував: які удари ЗСУ викликали паніку серед москвичів

Українські далекобійні удари дронами почали серйозно впливати на безпеку повітря самої Росії. Як повідомляє Інститут вивчення війни, російська влада вирішила різко обмежити використання повітряного простору навколо Москви після атак українських безпілотників.

Російська авіація.

За даними Асоціації власників літаків та пілотів Росії, з 1 червня у московській повітряній зоні буде заборонено більшість цивільних польотів на висоті до 5100 метрів. Обмеження охоплять величезну територію — від кордону з Білоруссю до районів Санкт-Петербурга, Самари та Єкатеринбурга.

Винятки зроблять лише для регулярних авіарейсів, медичної авіації, державних замовлень та окремих технічних польотів.

Російські військові блогери прямо пов'язують нові заходи з посиленням українських ударів по російському тилу. За їхніми словами, система ППО РФ все частіше не здатна відрізнити власні літаки від українських дронів, що загрожує навіть внутрішній авіації.

Аналітики зазначають, що Україна значно збільшила інтенсивність дальнобійних атак, починаючи з березня 2026 року. Удари стали не лише частіше, а й глибше проникати у російський повітряний простір.

В ISW наголошують, що ситуація демонструє серйозні проблеми російської протиповітряної оборони. Незважаючи на величезні ресурси, Москва досі не спромоглася створити надійний захист навіть для власної столиці.

На тлі постійних атак Кремль змушений фактично закривати частину повітряного простору країни, що вже починає впливати на цивільну авіацію та внутрішню логістику Росії.

