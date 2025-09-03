Этого Путин боялся больше всего: какие санкции против РФ начинают действовать с сегодняшнего дня

Европейский Союз в рамках 18-го пакета санкций против России снизил потолок цены на российскую нефть с 60 до 47,6 долларов. Решение вступило в силу 3 сентября. Об этом свидетельствует решение Совета ЕС о введении санкций.

Цены на нефть. Фото: из открытых источников

При этом установлен переходный срок до 18 октября 2025 года для исполнения любого контракта, заключенного до 20 июля 2025 года, который соответствовал цене за баррель в 60 долларов на дату заключения этого контракта.

Стоит напомнить, что страны-члены ЕС 18 июля одобрили новый пакет санкций против Москвы, включая ограничение нижнего предела на российскую нефть.

Как сообщила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас, Евросоюз снижает предельную цену на сырую нефть с 60 до 47,6 долларов за баррель, чтобы привести ее в соответствие с текущими мировыми ценами на нефть, и вводит автоматический и динамичный механизм корректировки предельной цены на нефть и обеспечения ее эффективности.

"Экспорт нефти по-прежнему составляет треть доходов российского правительства", — добавила Каллас.

Ценовой потолок на российскую нефть устанавливает максимальную цену, по которой страны могут покупать ее у России. Транспортные и страховые компании не смогут оказывать свои услуги для сделок, где цена нефти выше предельной.

До этого с декабря 2022 года действовал потолок стран G7 на уровне 60 долларов за баррель.

Потолок ЕС будет автоматически пересматриваться не реже двух раз в год в зависимости от рыночных цен. Он будет устанавливаться исходя из средней цены нефти за последние 3 месяца, минус 15%.

Для того чтоб сохранять экспорт нефти Россия может или снижать цену нефти или использовать так называемый, теневой флот. Это могут быть старые танкеры, которые не подлежат строгому контролю, танкеры зарегистрированные в странах с более мягкими правилами для перевозок, такими как Панама или Либерия. Для перевозок нефти РФ использует танкерный флот Греции, Мальты, Кипра.

