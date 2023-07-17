logo

BTC/USD

30083.62

ETH/USD

1902.15

LTC/USD

90.45

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Этого следовало ожидать: в Кремле озвучили свое решение по зерновой сделке
commentss НОВОСТИ Все новости

Этого следовало ожидать: в Кремле озвучили свое решение по зерновой сделке

Песков заявил, что договоренности по "зерновой сделке" фактически прекращены

сегодня, 12:18
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Договоренности по "зерновой сделке" фактически прекращены, она остановлена. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Этого следовало ожидать: в Кремле озвучили свое решение по зерновой сделке

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

При это спикер российского диктатора уточнил, что, прекращая сою участь в зерновой сделке Россия оставляет за собой право незамедлительно вернутся к соглашению, как только касающиеся ее договоренности будут выполнены.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Главный рупор Кремля отрицательно ответил на вопрос, способен ли повлиять взрыв на Крымском мосту на "зерновую сделку".

Стоит отметить, в понедельник, 17 июля, истекает очередная пролонгация зерновой сделки. Россия изначально грозилась всё сорвать (хоть на ее требования подключить подсанкционный Россельхозбанк к системе SWIFT уже якобы согласны в ООН), а теперь еще и явно использует для этого инцидент с Крымским (Керченским) мостом. В США пригрозили России некими "дипломатическими издержками", если она откажется продлить зерновую сделку. Эксперты проанализировали ситуацию специально для издания "Комментарии".

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 17 июля произошли новые взрывы на Крымском мосту. Со стороны официальных представителей украинских спецслужб и Минобороны звучат туманные заявления по этому поводу. Неофициально сообщается, что это могла быть спецоперация военно-морских сил ВСУ и СБУ с помощью надводных дронов. О чем говорит происходящее? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/rian_ru/209103
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!