Эвакуация и раненые: взрыв в здании МВД в России

В сыктывкаре произошел взрыв в здании центра профессиональной подготовки МВД. По предварительным данным, взрыв прогремел в актовом зале, где на тот момент продолжались строительные работы. После инцидента в помещении возникло сильное задымление.

Взрыв в здании МЧС России

На месте работают экстренные службы, пожарные и медики. Часть людей пыталась выбраться из строения через окна. В общей сложности было эвакуировано около 200 человек.

Сначала сообщалось о семи пострадавших, однако впоследствии количество травмированных возросло до десяти. Три человека находятся в тяжелом состоянии и были госпитализированы.

По имеющейся информации, причиной взрыва могла стать светошамовая граната. У пострадавших зафиксировано отравление продуктами горения, травмы и ожоги. Ячейка возгорания пока не локализована, спасательные работы продолжаются.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ночь на фоне объявленной опасности по дронам и ракетам в ростовице-на-дону прозвучала серия взрывов. Местные жители сообщали о сильном дыме, детонациях и пожарах в разных районах города.

Российские мониторинговые каналы заявляли о воздушной угрозе региона. Впоследствии губернатор ростовской области РФ слесарь сообщил, что в результате атаки загорелись квартиры в многоэтажных домах в микрорайоне Левенцовский. По данным украинских мониторинговых каналов, в один из жилых домов могла попасть ракета российской системы противовоздушной обороны. Официально эта информация не подтверждалась. Кроме того, слесарь заявил о пожаре "на одном из промышленных объектов". OSINT-каналы сообщили, что беспилотники поразили резервуары с нефтепродуктами на территории завода "Эмпилс".

