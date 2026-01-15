logo_ukra

Евакуація і поранені: вибух у будівлі МВС в Росії

У сиктивкарі стався вибух у будівлі МВС, унаслідок якого постраждали люди

15 січня 2026, 13:40
У сиктивкарі стався вибух у будівлі центру професійної підготовки МВС. За попередніми даними, вибух пролунав в актовій залі, де на той момент тривали будівельні роботи. Після інциденту у приміщенні виникло сильне задимлення.

Евакуація і поранені: вибух у будівлі МВС в Росії

Вибух у будівлі МВС в Росії

На місці працюють екстрені служби, пожежні та медики. Частина людей намагалася вибратися з будівлі через вікна. Загалом було евакуйовано близько 200 осіб.

Спочатку повідомлялося про сімох постраждалих, однак згодом кількість травмованих зросла до десяти. Троє осіб перебувають у тяжкому стані та були госпіталізовані.

За наявною інформацією, причиною вибуху могла стати світлошумова граната. У постраждалих зафіксовано отруєння продуктами горіння, травми та опіки. Осередок займання наразі не локалізований, рятувальні роботи тривають.

Обставини події з’ясовуються.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у ніч на тлі оголошеної небезпеки по дронах і ракетах у ростові-на-дону пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляли про сильний дим, детонації та пожежі у різних районах міста.
Російські моніторингові канали заявляли про повітряну загрозу у регіоні. Згодом губернатор ростовської області рф слюсарь повідомив, що внаслідок атаки загорілися квартири у багатоповерхових будинках у мікрорайоні левенцовський. За даними українських моніторингових каналів, в один із житлових будинків могла влучити ракета російської системи протиповітряної оборони. Офіційно ця інформація не підтверджувалася. Крім того, слюсарь заявив про пожежу "на одному з промислових об’єктів". OSINT-канали повідомили, що безпілотники уразили резервуари з нафтопродуктами на території заводу "емпілс".



Джерело: https://t.me/shot_shot/91253
