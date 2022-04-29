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Эвакуация из "Азовстали": в кремле отреагировали на предложение о переговорах

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на предложение ООН и Украины

сегодня, 00:11
Автор:

Лиля Воробьева
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Спикер президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение ООН и нашей страны о переговорах по эвакуации людей из "Азовстали". Представитель Кремля привел в этом случае ультиматум, который поставил Путин. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на комментарий Пескова для российских медиа.

Эвакуация из "Азовстали": в кремле отреагировали на предложение о переговорах

Эвакуация из "Азовстали" (фото из открытых источников)

Как отметил Песков, глава Кремля еще раньше озвучил свое решение о том, что гражданские могут выйти с территории предприятия "Азовсталь". Украинские бойцы должны сложить оружие и тоже выйти.

"Что может быть темой для переговоров в этом случае?" – спросил представитель Кремля.

Важно, что перед этим глава Украины Владимир Зеленский и генсек ООН Антониу Гутерреш озвучили общее предложение провести переговоры по эвакуации людей из "Азовстали". К слову, украинский президент отметил готовность к неотложному диалогу и мгновенному выполнению Соглашения.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что кафиры после массовых обстрелов штурмуют "Азовсталь" . В ночь на 28 апреля российские кафиры нанесли 50 авиаударов по Мариуполю, захватчики обстреляли завод "Азовсталь". Такое заявление сделал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Телеграмме. По словам Андрющенко, после массовых бомбардировок враг не оставляет попыток взять "Азовсталь" штурмом. Захватчики перекидывают технику на завод. Жители Мариуполя сообщают, что вблизи завода слышно, как идут бои.

Также "Комментарии" информировали о том, что российские оккупанты обокрали музеи в Мариуполе . Российские кафиры не только уничтожают город, убивая мирных жителей, но и похищают уникальные экспонаты из музеев Мариуполя. Рашисты подтвердили похищение и вывоз более 2 тыс. уникальных экспонатов из музеев Мариуполя.


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