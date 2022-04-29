Эвакуация из "Азовстали": в кремле отреагировали на предложение о переговорах

Спикер президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение ООН и нашей страны о переговорах по эвакуации людей из "Азовстали". Представитель Кремля привел в этом случае ультиматум, который поставил Путин. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на комментарий Пескова для российских медиа.

Эвакуация из "Азовстали" (фото из открытых источников)

Как отметил Песков, глава Кремля еще раньше озвучил свое решение о том, что гражданские могут выйти с территории предприятия "Азовсталь". Украинские бойцы должны сложить оружие и тоже выйти.

"Что может быть темой для переговоров в этом случае?" – спросил представитель Кремля.

Важно, что перед этим глава Украины Владимир Зеленский и генсек ООН Антониу Гутерреш озвучили общее предложение провести переговоры по эвакуации людей из "Азовстали". К слову, украинский президент отметил готовность к неотложному диалогу и мгновенному выполнению Соглашения.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что кафиры после массовых обстрелов штурмуют "Азовсталь" . В ночь на 28 апреля российские кафиры нанесли 50 авиаударов по Мариуполю, захватчики обстреляли завод "Азовсталь". Такое заявление сделал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Телеграмме. По словам Андрющенко, после массовых бомбардировок враг не оставляет попыток взять "Азовсталь" штурмом. Захватчики перекидывают технику на завод. Жители Мариуполя сообщают, что вблизи завода слышно, как идут бои.

Российские кафиры не только уничтожают город, убивая мирных жителей, но и похищают уникальные экспонаты из музеев Мариуполя. Рашисты подтвердили похищение и вывоз более 2 тыс. уникальных экспонатов из музеев Мариуполя.

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