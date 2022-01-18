Эвакуация российских дипломатов: что это значит и к чему нужно готовиться

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", издание "The New York Times" сообщило, что дипломатам в двух российских консульствах в Украине поступили указания подготовиться к эвакуации из страны. И часть семей российских дипломатов уже выехала из Украины. О чем может свидетельствовать данное решение Кремля рассказали эксперты.
Кремль. Фото: из открытых источников
Украинский дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан обращает внимание на то, что отъезд членов семей дипломатов из страны аккредитации на дом проводится, как правило, в двух случаях. Первый. Чрезвычайная ситуация в стране пребывания, в том числе землетрясение, цунами, пожары и так далее. Второй. Война или великая (до 100%) вероятность ее начала.
Российский политический аналитик Ольга Курносова заявила в интервью каналу "Украина 24", сообщения о том, что Кремль дал команду части своих дипломатов эвакуироваться из Украины, конечно же, встревожили общественность, потому что на фоне ежедневных новостей о возможности войны – это все выглядит угрожающе.
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