Эвакуация российских дипломатов: что это значит и к чему нужно готовиться



















Как передает портал "Комментарии", издание "The New York Times" сообщило, что дипломатам в двух российских консульствах в Украине поступили указания подготовиться к эвакуации из страны. И часть семей российских дипломатов уже выехала из Украины. О чем может свидетельствовать данное решение Кремля рассказали эксперты.

Кремль. Фото: из открытых источников

Отъезд членов семей дипломатов из страны аккредитации проводится только в двух случаях

Украинский дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан обращает внимание на то, что отъезд членов семей дипломатов из страны аккредитации на дом проводится, как правило, в двух случаях. Первый. Чрезвычайная ситуация в стране пребывания, в том числе землетрясение, цунами, пожары и так далее. Второй. Война или великая (до 100%) вероятность ее начала.

"На первый взгляд, именно вероятность большой войны с театром действий на территории Украины и стала причиной такого решения российского МИДа, ведь никакой чрезвычайной ситуации в Украине нет и в помине, все в штатном режиме. Однако это только на первый взгляд. На самом деле это может быть еще одним элементом давления, блефом на мизерах, который направлен на дальнейшее нагнетание ситуации и делание Украины, но даже в большей степени Вашингтона и Ко более уступчивыми на последующих раундах переговоров с Кремлем, на которые там все еще рассчитывают. А вот какая версия подтвердится, покажет только время. Ведь предположить, что там творится в главах Владимира Путина и Ко, пока проблематично", – отметил Трюхан.

Сообщения об эвакуации российских дипломатов из Украины встревожили даже россиян

Российский политический аналитик Ольга Курносова заявила в интервью каналу "Украина 24", сообщения о том, что Кремль дал команду части своих дипломатов эвакуироваться из Украины, конечно же, встревожили общественность, потому что на фоне ежедневных новостей о возможности войны – это все выглядит угрожающе.

"Тревожно каждый день, когда просто смотришь телевизор или просто читаешь новости, потому что все новости про войну. Ну, например, Швеция и Финляндия заговорили о вступлении в НАТО. В частности, Швеция – 200 лет нейтральная страна. Потому все это тревожно", – отметила политический аналитик.

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