logo

BTC/USD

41594.62

ETH/USD

3127.48

LTC/USD

140.39

USD/UAH

28.46

EUR/UAH

32.53

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Эвакуация российских дипломатов: что это значит и к чему нужно готовиться
commentss НОВОСТИ Все новости

Эвакуация российских дипломатов: что это значит и к чему нужно готовиться

Дипломат объяснил, почему вывоз семей российских дипломатов из Украины - это тревожный сигнал

сегодня, 16:11
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:








Как передает портал "Комментарии", издание "The New York Times" сообщило, что дипломатам в двух российских консульствах в Украине поступили указания подготовиться к эвакуации из страны. И часть семей российских дипломатов уже выехала из Украины. О чем может свидетельствовать данное решение Кремля рассказали эксперты.

Эвакуация российских дипломатов: что это значит и к чему нужно готовиться

Кремль. Фото: из открытых источников

Отъезд членов семей дипломатов из страны аккредитации проводится только в двух случаях

Украинский дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан обращает внимание на то, что отъезд членов семей дипломатов из страны аккредитации на дом проводится, как правило, в двух случаях. Первый. Чрезвычайная ситуация в стране пребывания, в том числе землетрясение, цунами, пожары и так далее. Второй. Война или великая (до 100%) вероятность ее начала.

"На первый взгляд, именно вероятность большой войны с театром действий на территории Украины и стала причиной такого решения российского МИДа, ведь никакой чрезвычайной ситуации в Украине нет и в помине, все в штатном режиме. Однако это только на первый взгляд. На самом деле это может быть еще одним элементом давления, блефом на мизерах, который направлен на дальнейшее нагнетание ситуации и делание Украины, но даже в большей степени Вашингтона и Ко более уступчивыми на последующих раундах переговоров с Кремлем, на которые там все еще рассчитывают. А вот какая версия подтвердится, покажет только время. Ведь предположить, что там творится в главах Владимира Путина и Ко, пока проблематично", – отметил Трюхан.

Сообщения об эвакуации российских дипломатов из Украины встревожили даже россиян

Российский политический аналитик Ольга Курносова заявила в интервью каналу "Украина 24", сообщения о том, что Кремль дал команду части своих дипломатов эвакуироваться из Украины, конечно же, встревожили общественность, потому что на фоне ежедневных новостей о возможности войны – это все выглядит угрожающе.

"Тревожно каждый день, когда просто смотришь телевизор или просто читаешь новости, потому что все новости про войну. Ну, например, Швеция и Финляндия заговорили о вступлении в НАТО. В частности, Швеция – 200 лет нейтральная страна. Потому все это тревожно", – отметила политический аналитик.

Читайте также на портале "Комментарии" – Москва дает команду дипломатам эвакуироваться из Украины.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!