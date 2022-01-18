Угроза вторжения не исчезла: Москва дает команду дипломатам эвакуироваться из Украины

Как передает портал "Комментарии", в распоряжении рейтингового издания "The New York Times" оказалась информация о том, что дипломатам в двух российских консульствах в Украине поступили указания подготовиться к выезду из страны. В итоге, больше недели назад Украину покинули 18 человек – в основном дети и жены российских дипломатов. Это может стать еще одним поводом задуматься, что Россия не отказалась от вторжения в Украину.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Издание сообщает, ссылаясь на источник в СБУ, не называя его фамилии, что в ближайшие дни ожидается, что Украину покинут еще 30 человек. Они выедут обратно в Россию из Киева и консульства во Львове.

Согласно заявления официального представителя США, в Белом доме знали о таком дипломатическом демарше России. В заявлении отмечается, что Вашингтон имел информацию, что из Москвы придут в Украину рекомендации к своим дипломатам – покинуть территорию Украины ещё в конце декабря и в первых числах января.

Читайте также на портале "Комментарии" – президент Украины назвал хитрость, которую использует Владимир Путину, чтобы создать повод для вторжения на территорию Украины и захвата новых территорий. Российская армия может войти в Украину под предлогом защити русских граждан. Именно поэтому Москва не прекращает начатое еще в 2021 году – активно раздает российские паспорта украинским гражданам в ОРДЛО. Такой метод Кремль практиковал и раньше, подготавливая себе плацдарм для вторжения и оккупации новых территорий. Подобная практика была также использована в аннексированном Крыму. Президент Украины попросил американских сенаторов обратить внимание на данный факт.





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