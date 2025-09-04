Европа может сколько угодно это обсуждать, но РФ это не допустит: против чего высказались в Кремле

Россия не будет обсуждать и не допустить реализации идеи с размещением иностранных войск в Украине ни в каком формате. Такое заявление сделала спикер российского МИД Мария Захарова.

Мария Захарова. Фото: из открытых источников

В частности, на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) Захарова выступила с брифингом. Как обычно, она не обошлась без темы Украины, прокомментировав прессе намерения ЕС по возможной отправке войск в рамках обеспечения гарантий безопасности.

"Россия не собирается обсуждать в корне неприемлемую и подрывающую всякую безопасность иностранную интервенцию в Украине. Это нужно им (Западу – ред.) каким-то образом донести до сведения, чтобы в следующий раз, когда они хотят порассуждать на эту тему, у них была подсказка в виде российской позиции", — сказала Захарова.

Уже в привычной для себя манере угроз и запугиваний чиновница МИД РФ заявила, что запрашиваемые Украиной гарантии безопасности для себя станут "гарантиями опасности" для европейского континента.

Кроме того, Мария Захарова прокомментировала одобрение Вашингтоном возможной сделки по продаже Украине ракет и другого вооружения. Она утверждает, что такое решение якобы идет в противоположность со словами Белого дома об урегулирования ситуации между РФ и Украиной.

