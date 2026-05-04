logo

BTC/USD

80270

ETH/USD

2389.83

USD/UAH

43.91

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Европа на грани тревоги: у Кремля появилось «окно удара»
commentss НОВОСТИ Все новости

Европа на грани тревоги: у Кремля появилось «окно удара»

Пока Дональд Трамп в Белом доме, а ЕС усиливает оборону, Владимир Путин может сыграть на опережение

4 мая 2026, 07:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европейские политики и дипломаты все чаще предупреждают о риске новой эскалации со стороны России в ближайшие один-два года. Как сообщает Politico, в столицах ЕС растет обеспокоенность тем, что Кремль рассматривает этот период как "окно возможностей" — время, когда трансатлантические связи ослаблены, а оборонные возможности Европы еще не достигли полной готовности.

Европа на грани тревоги: у Кремля появилось «окно удара»

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По словам депутата Европарламента Мика Аалтолы, ситуация складывается крайне напряженная: США постепенно сокращают свое военное присутствие в Европе, а внутри НАТО усиливаются разногласия. Это, по его мнению, может подтолкнуть Москву к рискованным шагам, чтобы проверить решимость Альянса.

При этом речь, скорее всего, не идет о прямом вторжении в страну НАТО. Эксперты считают такой сценарий маловероятным из-за значительного истощения российских ресурсов в войне против Украина. Гораздо более вероятны гибридные операции – атаки беспилотниками, инциденты в Балтийском море или действия в Арктике, которые позволят создать неопределенность и споры о применении статьи 5 НАТО.

Бывший глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предупреждает: расширение конфликта может стать для Кремля способом избежать невыгодных переговоров и усилить давление на Запад.

В то же время президент Эстонии Алар Карис отмечает, что Россия вряд ли решится на полномасштабную войну против Североатлантического Альянса, однако исключать любые сценарии нельзя. В НАТО подчеркивают: несмотря на риски, Европа остается в состоянии повышенной готовности и внимательно следит за действиями Москвы.

Читайте также на портале "Комментарии" - США открестились от скандала с кредитом Украине: на кого Вашингтон переводит стрелки.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия за последние четыре месяца на фронте потеряла в четыре раза больше военных, нежели Украина. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.eu/article/europe-fears-valdimir-putin-window-opportunity-nato-test/
Теги:

Новости

Все новости