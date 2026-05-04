Европейские политики и дипломаты все чаще предупреждают о риске новой эскалации со стороны России в ближайшие один-два года. Как сообщает Politico, в столицах ЕС растет обеспокоенность тем, что Кремль рассматривает этот период как "окно возможностей" — время, когда трансатлантические связи ослаблены, а оборонные возможности Европы еще не достигли полной готовности.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По словам депутата Европарламента Мика Аалтолы, ситуация складывается крайне напряженная: США постепенно сокращают свое военное присутствие в Европе, а внутри НАТО усиливаются разногласия. Это, по его мнению, может подтолкнуть Москву к рискованным шагам, чтобы проверить решимость Альянса.

При этом речь, скорее всего, не идет о прямом вторжении в страну НАТО. Эксперты считают такой сценарий маловероятным из-за значительного истощения российских ресурсов в войне против Украина. Гораздо более вероятны гибридные операции – атаки беспилотниками, инциденты в Балтийском море или действия в Арктике, которые позволят создать неопределенность и споры о применении статьи 5 НАТО.

Бывший глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предупреждает: расширение конфликта может стать для Кремля способом избежать невыгодных переговоров и усилить давление на Запад.

В то же время президент Эстонии Алар Карис отмечает, что Россия вряд ли решится на полномасштабную войну против Североатлантического Альянса, однако исключать любые сценарии нельзя. В НАТО подчеркивают: несмотря на риски, Европа остается в состоянии повышенной готовности и внимательно следит за действиями Москвы.

Читайте также на портале "Комментарии" - США открестились от скандала с кредитом Украине: на кого Вашингтон переводит стрелки.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия за последние четыре месяца на фронте потеряла в четыре раза больше военных, нежели Украина. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.