Європа на межі тривоги: у Кремля з'явилося вікно для удару

Європейські політики та дипломати все частіше попереджають про ризик нової ескалації з боку Росії у найближчі один-два роки. Як повідомляє Politico, у столицях ЄС зростає стурбованість тим, що Кремль розглядає цей період як "вікно можливостей" – час, коли трансатлантичні зв'язки ослаблені, а оборонні можливості Європи ще не досягли повної готовності.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За словами депутата Європарламенту Міка Аалтоли, ситуація складається дуже напружена: США поступово скорочують свою військову присутність у Європі, а всередині НАТО посилюються розбіжності. Це, на його думку, може спонукати Москву до ризикованих кроків, щоб перевірити рішучість Альянсу.

При цьому, ймовірно, не йдеться про пряме вторгнення в країну НАТО. Експерти вважають такий сценарій малоймовірним через значне виснаження російських ресурсів у війні проти України. Набагато ймовірнішими є гібридні операції – атаки безпілотниками, інциденти в Балтійському морі або дії в Арктиці, які дозволять створити невизначеність та суперечки щодо застосування статті 5 НАТО.

Колишній глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс попереджає: розширення конфлікту може стати для Кремля способом уникнути невигідних переговорів та посилити тиск на Захід.

Водночас президент Естонії Алар Каріс зазначає, що Росія навряд чи зважиться на повномасштабну війну проти Північноатлантичного Альянсу, проте виключати будь-які сценарії не можна. У НАТО наголошують: незважаючи на ризики, Європа залишається у стані підвищеної готовності та уважно стежить за діями Москви.

