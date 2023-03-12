Европейские аппетиты Путина: На что еще посягает лидер Кремля

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Моесеенко Валентина
Президент РФ Владимир Путин считает Венгрию зоной влияния России, а стран-подписантов Варшавского договора – законным наследием России от СССР. В целом Кремль не отказывается от плана завоевать Чехию, Венгрию, Польшу, как, впрочем, и Украину. Об этом в Телеэфире заявил политтехнолог и писатель Михаил Шейтельман.
Путин считает, что Европа в Берлин – собственность России
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Он добавил, что премьер-министр Венгрии Орбан знает о таких планах Кремля. И даже обладая достаточно пророссийской риторикой, ни разу не выступал с заявлениями о том, что страна выходит из Североатлантического альянса (НАТО) или Евросоюза.
"Комментарии" также писали о том, что Украина выстояла очередную тяжелую неделю войны против России. Эксперты проанализировали для издания наиболее значимые, с их точки зрения события с 6 по 11 марта, а также ее значение в ракурсе российско-украинской войны.
Как сообщал портал "Комментарии, командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский в очередной раз заявил, что силам обороны нужно продолжать удерживать позиции в Бахмуте, тем самым максимально истощая силы противника. Тем самым ВСУ выиграют время для своего весеннего контрнаступления, которое уже не за горами.
Читайте на портале "Комментарии" — четыре цели России: куда будет двигаться оккупационная армия.
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