Европейские аппетиты Путина: На что еще посягает лидер Кремля

Президент РФ Владимир Путин считает Венгрию зоной влияния России, а стран-подписантов Варшавского договора – законным наследием России от СССР. В целом Кремль не отказывается от плана завоевать Чехию, Венгрию, Польшу, как, впрочем, и Украину. Об этом в Телеэфире заявил политтехнолог и писатель Михаил Шейтельман.



Путин считает, что Европа в Берлин – собственность России

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Россияне и Путин серьезно считают Венгрию своей зоной влияния. Все, что являлось частью Варшавского договора, они считают своим. В этом даже нельзя сомневаться. У них есть план завоевать Украину, так же у них есть план завоевать Венгрию, Чехию, Словакию, Польшу и т.д. Потому что все, что касается Берлина, они считают своим", — сказал он.

Он добавил, что премьер-министр Венгрии Орбан знает о таких планах Кремля. И даже обладая достаточно пророссийской риторикой, ни разу не выступал с заявлениями о том, что страна выходит из Североатлантического альянса (НАТО) или Евросоюза.

“Не говорил и когда НАТО принимало какое-либо решение о военной помощи Украине. В конце концов, все пакеты санкций приняты, в том числе с голосом Венгрии, никуда от этого не деться. Поэтому для Орбана сейчас одно дело, это сохранить свою власть, поскольку венгры бы не простили ему выход из НАТО и ЕС. Поэтому все эти игры тактические, Орбан понимает, что защита от России — это НАТО. Так же, как и мы понимаем, что после войны нам другого пути тоже нет, если мы хотим в долгосрочной перспективе защититься от России", — подытожил Михаил Шейтельман.

"Комментарии" также писали о том, что Украина выстояла очередную тяжелую неделю войны против России. Эксперты проанализировали для издания наиболее значимые, с их точки зрения события с 6 по 11 марта, а также ее значение в ракурсе российско-украинской войны.

Как сообщал портал "Комментарии, командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский в очередной раз заявил, что силам обороны нужно продолжать удерживать позиции в Бахмуте, тем самым максимально истощая силы противника. Тем самым ВСУ выиграют время для своего весеннего контрнаступления, которое уже не за горами.

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