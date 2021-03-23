Евросоюз поставил России ультиматум: как может ситуация развиваться дальше

25-26 марта состоится заседание, на котором представители ЕС будут обсуждать отношения с РФ и, скорее всего, объявят о введении новых санкций. На днях президент Европейского совета Шарль Мишель провел телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным, акцентировав важность выполнения РФ ряда условий для потепления отношений. В том числе – выполнения Минских соглашений? Готовы ли европейцы к усилению конфронтации с Москвой? Готова ли она на уступки?



Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Политтехнолог Борис Тизенгаузен отмечает, что президент Европейского совета Шарль Мишель назвал три основных условия для потепления отношений с РФ. И похоже, что Россия не готова выполнить ни одно из них.

"ЕС пытается принудить РФ к цивилизованному диалогу. Он хочет нормализации отношений. Но если рассмотреть три условия, то они, в принципе, для РФ на сегодняшний день невыполнимы. Во-первых, если речь о выполнении Минских соглашений, то видим, что Россия делает всё, чтобы усадить за стол переговоров украинскую сторону и представителей самопровозглашенных "республик". Что противоречит и логике "Минска", и вообще логике событий, где Россия является стороной конфликта, а никак не посредником, как пытается это представить", — подчеркивает Борис Тизенгаузен.

Второе условие – прекратить кибератаки на любые представительства стран ЕС.

"Но Россия была бы не Россией, если бы не вмешивала в избирательные процессы, не играла мускулами, в том числе кибер-мускулами. Не взламывала дипломатическую почту. Более того — россиян даже не признаются, что атакую кого-то. Так что и тут – тупик", — считает эксперт.

То же самое касается требования о соблюдении прав человека.

Борис Тизенгаузен поясняет: "Мы же понимаем, что после подобных призывов, увещеваний, заявлений никто Навального не выпустит. Особенно на фоне новых санкционных пакетов. С диктатором всё работает с точностью наоборот. Если его пытаются принудить к чему-то, он еще больше старается показать свою силу. Так что политические преследования, вплоть до убийств, будет продолжаться. ЕС действует в рамках цивилизованных государств, что не срабатывает в случае с тираном. Россия продолжит действовать в том же стиле: если не можешь конкурировать в экономическом плане, то надо создавать миру геополитические угрозы, проблемы, а потом что-то предлагать для разрешения этих проблем".

Доктор юридических наук экс-постпред президента Украины в АР Крым Борис Бабин не уверен, что Европейский союз сегодня готов к некоему существенному, практическому усилению санкций против РФ.



"Но мы находимся в ситуации, когда сама Россия сегодня выстраивает не только риторику, но и практические отношения с цивилизованными странами в духе "осажденной крепости". С другой стороны, существенное усиление санкций против РФ уже анонсировано США. И вот если такие новые американские санкции появятся, то они будут (в отличие, на пример от европейских) скрупулезно исполняться и контролироваться. И тогда ЕС станет в определенной мере заложником ситуации, — прогнозирует Борис Бабин. — Поэтому сейчас Брюссель, очевидно, ожидает окончательной позиции США по новой санкционной политике. И уже с ее учетом будет формировать собственную".

Если же новые санкции США не станут столь существенными, как было обещано, то ЕС может ограничиться формальным введением в санкционные списки пары-тройки российских военных преступников "средней руки", считает эксперт. И подчеркивает, что все нынешние разговоры, заявления и прочее — это как раз политический фон для любого из возможных в ближайшем будущем решений.

"Но для Украины главная позитивная новость сегодня состоит в том, что разговоры о неком смягчении либо даже снятии с РФ "крымских" и "донецких" санкций, столь популярные еще год назад в коридорах Европейской комиссии, полностью прекратились. И прекратились, судя по всему, очень надолго", — подчеркивает Борис Бабин.

Напомним, Россию обязуют начать действовать в соответствии с Минскими соглашениями по вопросам Донбасса.

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