Евросоюз поставил России ультиматум: как может ситуация развиваться дальше

25-26 марта состоится заседание, на котором представители ЕС
будут обсуждать отношения с РФ и, скорее всего, объявят о введении новых
санкций. На днях президент Европейского совета Шарль Мишель провел телефонный
разговор с главой России Владимиром Путиным, акцентировав важность выполнения
РФ ряда условий для потепления отношений. В том числе – выполнения Минских
соглашений? Готовы ли европейцы к усилению конфронтации с Москвой? Готова ли
она на уступки?
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Политтехнолог Борис Тизенгаузен отмечает, что президент
Европейского совета Шарль Мишель назвал три основных условия для потепления
отношений с РФ. И похоже, что Россия не готова выполнить ни одно из них.
"ЕС пытается принудить РФ к цивилизованному диалогу. Он
хочет нормализации отношений. Но если рассмотреть три условия, то они, в
принципе, для РФ на сегодняшний день невыполнимы. Во-первых, если речь о
выполнении Минских соглашений, то видим, что Россия делает всё, чтобы усадить
за стол переговоров украинскую сторону и представителей самопровозглашенных
"республик". Что противоречит и логике "Минска", и вообще логике событий, где
Россия является стороной конфликта, а никак не посредником, как пытается это
представить", — подчеркивает Борис Тизенгаузен.
Второе условие – прекратить кибератаки на любые
представительства стран ЕС.
"Но Россия была бы не Россией, если бы не вмешивала в
избирательные процессы, не играла мускулами, в том числе кибер-мускулами. Не
взламывала дипломатическую почту. Более того — россиян даже не признаются, что
атакую кого-то. Так что и тут – тупик", — считает эксперт.
То же самое касается требования о соблюдении прав человека.
Борис Тизенгаузен поясняет: "Мы же понимаем, что после
подобных призывов, увещеваний, заявлений никто Навального не выпустит. Особенно
на фоне новых санкционных пакетов. С диктатором всё работает с точностью
наоборот. Если его пытаются принудить к чему-то, он еще больше старается
показать свою силу. Так что политические преследования, вплоть до убийств,
будет продолжаться. ЕС действует в рамках цивилизованных государств, что не
срабатывает в случае с тираном. Россия продолжит действовать в том же стиле:
если не можешь конкурировать в экономическом плане, то надо создавать миру
геополитические угрозы, проблемы, а потом что-то предлагать для разрешения этих
проблем".
Доктор юридических наук экс-постпред президента Украины в АР
Крым Борис Бабин не уверен, что Европейский союз сегодня готов к некоему
существенному, практическому усилению санкций против РФ.
"Но мы находимся в ситуации, когда сама Россия сегодня
выстраивает не только риторику, но и практические отношения с цивилизованными
странами в духе "осажденной крепости". С другой стороны, существенное усиление
санкций против РФ уже анонсировано США. И вот если такие новые американские
санкции появятся, то они будут (в отличие, на пример от европейских)
скрупулезно исполняться и контролироваться. И тогда ЕС станет в определенной
мере заложником ситуации, — прогнозирует Борис Бабин. — Поэтому сейчас
Брюссель, очевидно, ожидает окончательной позиции США по новой санкционной
политике. И уже с ее учетом будет формировать собственную".
Если же новые санкции США не станут столь существенными, как
было обещано, то ЕС может ограничиться формальным введением в санкционные
списки пары-тройки российских военных преступников "средней руки", считает
эксперт. И подчеркивает, что все нынешние разговоры, заявления и прочее — это
как раз политический фон для любого из возможных в ближайшем будущем решений.
"Но для Украины главная позитивная новость сегодня состоит в
том, что разговоры о неком смягчении либо даже снятии с РФ "крымских" и
"донецких" санкций, столь популярные еще год назад в коридорах Европейской
комиссии, полностью прекратились. И прекратились, судя по всему, очень
надолго", — подчеркивает Борис Бабин.
Напомним, Россию обязуют начать действовать в соответствии с Минскими соглашениями по вопросам Донбасса.
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