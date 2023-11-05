Фанат Путина в Москве устроил "ядерное" шоу и нажал "красную кнопку" (ВИДЕО)

В российской столице во время своего выступления певец Shaman, поддерживающий идеи российского диктатора Владимира Путина, прямо во время выступления имитировал идею кремлевских властей по применению ядерного потенциала, нажав "красную кнопку" на запуск ракеты с ядерной боеголовкой.

Российский певец Shaman (фото из открытых источников)

Видеоролик с концерта этого убежденного сторонника диктатора обнародовали в социальных сетях.

"Ядерное" шоу певец транслировал во время исполнения песни "Я русский". В это время мужчина преподнес исполнителю чемоданчик с кнопкой красного цвета, что имитирует пуск ядерной ракеты.

Как только Shaman нажал кнопку – в небе разлетелись десятки взрывов от фейерверков.

Как информируют СМИ, подобную страшилку этот певец показывает не в первый раз, но раньше чемоданчик выносили на выступлениях в российских регионах, на центральных российских каналах этот номер не транслировали.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский певец отказался ехать на фронт и выдал испуганную отмазку. Исполнитель из России SHAMAN (Шаман), постоянно участвующий в так называемых пропагандистских мероприятиях, ответил отказом относительно собственной поездки на фронт. Шаман пидумал себе отговорку труса, ссылаясь на то, что артиста туда будто "не пускают".

По словам путиниста Владимира Киселева, он призвал "Шамана" поехать к линии столкновения. Однако певец придумал на это приглашение отмазку. Даже отказываясь, артист не признал, что он трус. Просто переводит всю "вину" на собственную жену.

Комментировать все обвинения по поводу своего отказа поехать на линию фронта, Шаман не хочет.

