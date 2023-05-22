Федоров объяснил, зачем Кремлю предатели Украины

Российская пропаганда вовсю разгоняет тему о приближающихся "выборах" на временно оккупированных украинских территориях. В первую очередь это касается оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей. Россияне уже нашли около сотни коллаборантов, которые под влиянием пропаганды согласились попробовать себя в "большой политике". В основном эти люди – предатели, у них нет пути назад, потому оккупанты просто ставят перед фактом многих. Противник сознательно вписывает предателей в избирательные списки, чтобы у них точно не возникло соблазна пересмотреть свою позицию. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

Выборы. Фото: из открытых источников

Мэр Мелитополя отметил, что среди коллаборантов сейчас преобладают панические настроения, они ищут возможность сбежать из временно оккупированных территорий, но у захватчиков другая цель – сделать из них рабов.

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"Предвыборный процесс, в который втягивают наших бывших жителей, — один из элементов проявлениях их позиции, чтобы сделать из них нищих и рабов в руках оккупантов. С другой стороны, предатели никому не нужны, когда враг будет уходить, то оставит всех предателей, а для нас это хороший повод получить списки, которые являются публичными", – отметил градоначальник.

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