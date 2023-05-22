logo

BTC/USD

26868.64

ETH/USD

1813.95

LTC/USD

91.18

USD/UAH

37.42

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Федоров объяснил, зачем Кремлю предатели Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Федоров объяснил, зачем Кремлю предатели Украины

Враг специально вписывает предателей в избирательные списки, чтобы еще больше связать с тем злом, которое они творят на временно оккупированных территориях

сегодня, 10:55
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Российская пропаганда вовсю разгоняет тему о приближающихся "выборах" на временно оккупированных украинских территориях. В первую очередь это касается оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей. Россияне уже нашли около сотни коллаборантов, которые под влиянием пропаганды согласились попробовать себя в "большой политике". В основном эти люди – предатели, у них нет пути назад, потому оккупанты просто ставят перед фактом многих. Противник сознательно вписывает предателей в избирательные списки, чтобы у них точно не возникло соблазна пересмотреть свою позицию. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

Федоров объяснил, зачем Кремлю предатели Украины

Выборы. Фото: из открытых источников

Мэр Мелитополя отметил, что среди коллаборантов сейчас преобладают панические настроения, они ищут возможность сбежать из временно оккупированных территорий, но у захватчиков другая цель – сделать из них рабов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Предвыборный процесс, в который втягивают наших бывших жителей, — один из элементов проявлениях их позиции, чтобы сделать из них нищих и рабов в руках оккупантов. С другой стороны, предатели никому не нужны, когда враг будет уходить, то оставит всех предателей, а для нас это хороший повод получить списки, которые являются публичными", – отметил градоначальник.

Читайте также на портале "Комментарии" — на временно оккупированных территориях Украины идет подготовка к намеченным на осень выборам. В свою очередь, глава Херсонской ОВА призывает готовиться к деоккупации, акцентируя, что ВСУ уже на финишной прямой. О чем говорят действия оккупационных властей (а точнее – стоящего за ними Кремля)? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам. 

Также издание "Комментарии" сообщало – откуда взялись заявления о захвате Бахмута и исчезновении Залужного: как на это реагировать.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!