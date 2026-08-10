Российское руководство установило для регионов четкий план — привлечь в ряды оккупационной армии 409 тысяч человек в течение этого года. Как сообщает издание Financial Times, из-за нежелания Владимира Путина объявлять новую открытую волну мобилизации, Кремль переложил эту обязанность на местные власти, которые вынуждены прибегать к более жестким методам рекрутинга.

Оккупанты. Иллюстративное фото

По данным аналитиков, искать "добровольцев" в Москве становится все труднее. Министерство обороны РФ вынуждено усиливать давление на гражданских, поскольку подразделения несут колоссальные потери. Западные правительства оценивают общее количество ликвидированных и раненых российских военных почти в 500 тысяч человек, а украинская сторона отчитывается о 131 тысяче уничтоженных захватчиков только с начала этого года.

"Если Россия не сможет увеличить темпы вербовки или провести мобилизацию, ее подразделения продолжат истощаться, что сделает их уязвимыми", — отмечают эксперты, оценивая текущие возможности агрессора.

Военные специалисты отмечают, что без постоянного прилива живой силы ситуация на фронте для оккупантов может кардинально измениться. В таком случае их наступательные усилия не просто застопорятся — со временем они столкнутся с серьезными неудачами на поле боя.

Чтобы избежать такого сценария и выполнить спущенный сверху годовой план 409 тысяч человек, региональные чиновники и военкоматы начали действовать максимально агрессивно. В настоящее время вербовщики активно практикуют уличные облавы на мужчин, принуждение к подписанию контрактов и откровенный обман студентов высших учебных заведений.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в случае очередной волны массовой мобилизации в Российской Федерации Украине ни в коем случае не стоит втягиваться в гонку человеческих ресурсов и пытаться сравниться с противником по количеству живой силы. Такую позицию в интервью "Новости.LIVE" озвучил заместитель командира 3-го армейского корпуса Максим Жорин.