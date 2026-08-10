Financial Times: Російські регіони отримали наказ терміново зібрати понад 400 тисяч новобранців

Російське керівництво встановило для регіонів чіткий план — залучити до лав окупаційної армії 409 тисяч осіб протягом цього року. Як повідомляє видання Financial Times, через небажання Володимира Путіна оголошувати нову відкриту хвилю мобілізації, Кремль переклав цей обов'язок на місцеву владу, яка змушена вдаватися до дедалі жорсткіших методів рекрутингу.

Окупанти. Ілюстративне фото

За даними аналітиків, шукати "добровольців" Москві стає дедалі важче. Міністерство оборони РФ змушене посилювати тиск на цивільних, оскільки підрозділи зазнають колосальних втрат. Західні уряди оцінюють загальну кількість ліквідованих та поранених російських військових майже у 500 тисяч осіб, а українська сторона звітує про 131 тисячу знищених загарбників лише з початку цього року.

"Якщо Росія не зможе збільшити темпи вербування або провести мобілізацію, її підрозділи продовжуть виснажуватися, що зробить їх уразливими", — зазначають експерти, оцінюючи поточні спроможності агресора.

Військові фахівці наголошують, що без постійного припливу живої сили ситуація на фронті для окупантів може кардинально змінитися. У такому випадку їхні наступальні зусилля "не просто застопоряться — з часом вони зіткнуться з серйозними невдачами на полі бою".

Щоб уникнути такого сценарію та виконати спущений згори річний план у 409 тисяч осіб, регіональні чиновники та військкомати почали діяти максимально агресивно. Наразі вербувальники активно практикують вуличні облави на чоловіків, примус до підписання контрактів та відвертий обман студентів вищих навчальних закладів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у разі чергової хвилі масової мобілізації в Російській Федерації, Україні в жодному разі не варто втягуватися у гонку людських ресурсів та намагатися зрівнятися з противником за кількістю живої сили. Таку позицію в інтерв'ю "Новини.LIVE" озвучив заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін.