Финляндия бьет тревогу: к каким опасным действиям прибегла Россия

После введения Европейским Союзом санкций на российскую нефть Россия начала активно использовать так называемый "теневой флот" для транспортировки нефти через Балтийское море. Журналистское расследование финского издания Yle обнаружило, что эти суда находятся в критическом состоянии, часто не застрахованы и представляют серьезную угрозу для экологии и судоходства в регионе.



Теневой флот России. Фото из открытых источников

В международных водах вблизи эстонского Вииниста, в 60 километрах от Таллинна, регулярно становятся на якорь десятки российских нефтяных танкеров, ожидающих входа в порты Усть-Луга и Приморск. По данным расследования, с января по май 2024 года через Финский залив прошли около 600 танкеров с российской нефтью, и 280 из них принадлежали к теневому флоту. Это суда, перевозящие российскую нефть, подпадающую под санкции Запада. Они могут иметь только страхование, выданное Россией, или не иметь его вообще. Большинство из них, это танкеры старше 15 лет, которые классифицируются как "для ремонта" или "списаны".

Кроме того, 11 танкеров попали в черный список. Если судно попадает в черный список, значит, оно находится в столь плохом состоянии или имеет настолько серьезные недостатки, что его запрещено использовать.

Эксперты предупреждают, что из-за российских танкеров теневого флота существует значительный риск разлива нефти в Балтийском море. Плохое техническое состояние танкеров, отсутствие страхования и слабый контроль за соблюдением правил судоходства могут привести к экологической катастрофе. Однако остановить движение российских танкеров сложно, поскольку они плывут по международным водам, а государства, под флагами которых зарегистрированы эти суда, не вмешиваются.

Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) в Хельсинки подсчитал, что с начала войны в Украине и до середины 2024 года Россия транспортировала почти 340 миллионов тонн нефти или нефтепродуктов через Балтийское море на сумму более 220 млрд евро.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Саудовская Аравия планирует увеличить производство нефти. Таким образом, общая цена на нефть снизится, что создаст проблемы для РФ.

Также "Комментарии" писали, что Дания предупреждает об опасности теневого флота РФ.