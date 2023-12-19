Финны забрали у россиян поезда: в Москве свирепствуют

Из-за того, что российская государственная компания не выполнила свои обязательства перед Финляндией, последняя конфисковала в России четыре поезда Allegro, ранее курсировавших по маршруту Хельсинки — Санкт-Петербург.

Скоростные поезда Allegro, курсировавшие между РФ и Финляндией. Фото из открытых источников

После полномасштабного вторжения России в Украину Финляндия приостановила движение поездов с территории РФ. Оператором маршрута из Москвы в Хельсинки были "Карельские поезда" — совместное предприятие Финской железной дороги (VR) и Российских железнодорожных дорог (РЖД).

Согласно данным финского перевозчика, российская компания не вернула взятые кредиты и не уплатила налоги. Переговоры, продолжавшиеся полтора года между предприятиями не принесли результатов, а "Карельские поезда" столкнулись с банкротством. Таким образом, финская VR получила права над предприятием и выкупила у банка четыре поезда.

В Москве же возмущены действиями Финляндии. В РЖД заявили, что финское государственное железнодорожное предприятие якобы действовало не по правилам, а конфискацию поездов в России назвали "незаконной". РЖД обвиняют в банкротстве Финляндию, закрывшую границы для российских поездов и возмущаются, что финский перевозчик не согласился на условия Москвы по открытию границ и восстановлению маршрута.

"Неоднократные предложения РЖД по возобновлению курсирования поездов Allegro в рамках существующих договоренностей не были приняты финской стороной. Таким образом, противоправные действия VR и финского руководства "Карельские поезда" привели к банкротству последнего", — заявили в РЖД.

Поезда Allegro, конфискованные Финляндией — это высокоскоростные поезда, которые могут развивать скорость до 220 км/ч и состоят из семи вагонов. Они курсировали между Хельсинки и Москвой с 2010 года. Первую торжественную поездку новыми поездами открыли президенты Тарья Халонен и Владимир Путин. Ожидается, что после технического осмотра и ремонта поезда будут курсировать по внутренним маршрутам в Финляндии к 2025 году.

В начале 2023 года тогдашний премьер Финляндии Санна Марин подала запрос в VR, чтобы передать конфискованные поезда для Украины, однако это соглашение не было реализовано.

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