ФОТОФАКТ: в день рождения Путина на здании его администрации запестрел флаг ЛГБТ

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Таисия Ерохина
В России на
зданиях ФСБ и администрации президента Владимира Путина неожиданно появились
флаги в цветах радуги – символы ЛГБТ-сообщества. Фото опубликовало
издание "Медуза".
Сообщается, что
флаги развесила группа Pussy Riot. Такую акцию провели в день рождения
президента РФ Владимира Путина, вывесив утром сегодня, 7 октября, радужные
флаги на главные символы российской государственности: здании ФСБ на Лубянке,
администрации президента на Старой площади, Верховном суде, министерстве
культуры и ОВД по району Басманный.
Отмечается, что во время акции возле здания ФСБ был задержан журналист "Радио Свобода" Артем Радыгин, а у администрации президента — корреспондент Sota Денис Стяжкин.
Добавим, что активисты предъявили список требований. В частности, россияне просят легализовать однополые партнерства, а также провести объективное расследование убийств и похищений гомосексуалистов в Чечне.
Ранее сообщалось,
что Путин оценил свои человеческие
качества после 20-ти лет правления РФ. Путин заявил, что испытывает большое
моральное удовлетворение от того, что ему доверяют люди.
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