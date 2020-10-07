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ФОТОФАКТ: в день рождения Путина на здании его администрации запестрел флаг ЛГБТ

Известно, кто и зачем украсил здания госструктур радужными флагами

сегодня, 14:26
Автор:

Таисия Ерохина

В России на зданиях ФСБ и администрации президента Владимира Путина неожиданно появились флаги в цветах радуги – символы ЛГБТ-сообщества. Фото опубликовало издание "Медуза".

ФОТОФАКТ: в день рождения Путина на здании его администрации запестрел флаг ЛГБТ

Сообщается, что флаги развесила группа Pussy Riot. Такую акцию провели в день рождения президента РФ Владимира Путина, вывесив утром сегодня, 7 октября, радужные флаги на главные символы российской государственности: здании ФСБ на Лубянке, администрации президента на Старой площади, Верховном суде, министерстве культуры и ОВД по району Басманный.

Отмечается, что во время акции возле здания ФСБ был задержан журналист "Радио Свобода" Артем Радыгин, а у администрации президента — корреспондент Sota Денис Стяжкин.


Добавим, что активисты предъявили список требований. В частности, россияне просят легализовать однополые партнерства, а также провести объективное расследование убийств и похищений гомосексуалистов в Чечне.


Ранее сообщалось, что Путин оценил свои человеческие качества после 20-ти лет правления РФ. Путин заявил, что испытывает большое моральное удовлетворение от того, что ему доверяют люди.


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