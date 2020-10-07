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Путин оценил свои человеческие качества после 20 лет правления РФ

Путин заявил, что испытывает большое моральное удовлетворение от того, что ему доверяют люди

сегодня, 10:50
Автор:

Елена Волкова

Президент России Владимир Путин охарактеризовал свои человеческие качества. О влиянии власти на себя на протяжении долгих лет он рассказал в интервью ТАСС в честь своего сегодняшнего дня рождения — 68-летия.

Путин оценил свои человеческие качества после 20 лет правления РФ

Так, цитируя своих университетских друзей, Путин говорит, что с молодости практически не изменился. Также лидер РФ сказал, что ему не хотелось терять человеческие качества и превращаться “из человека в функцию”. Также Путин заявил, что испытывает большое моральное удовлетворение от того, что ему доверяют люди.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что у России есть оружие, аналогов которому нет ни у кого в мире.

Также ранее "Комментарии" узнали у экспертов, какие выводы должна сделать Украина после встречи Владимира Путина с Александром Лукашенко. 

Что касается российской игры в этой партии, то для РФ, по мнению эксперта, ключевая задача – подтолкнуть Беларусь к политическим реформам. При этом ослабляя институции власти в Беларуси.


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