Франции, Германии и США досталось от Медведева: что в этот раз вывело из себя экс-президента РФ

Зампредседателя Совета безопасности России, экс-президента РФ Дмитрия Медведев разозлила реакция мировых лидеров на "перевыборы" Владимира Путина. В свойственной для себя манере бывший президент РФ оскорбил представителей Франции, Германии и США, обвинил их в противоречивости, глупости, называв "лягушатниками", "колбасниками" и даже сравнил с лидером нацистов Адольфом Гитлером.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

"Что ни выступление (Ред. – западных лидеров), что ни день, то перл. Не поймешь – то ли детская инфантильность, то ли зрелая глупость, то ли запредельная наглость. Вот главный лягушатник пугает высадкой французов в Крыму (то есть в России), но клянется сразу ответить Владимиру Путину в случае звонка... Колбасники пошли дальше: не будем, говорят, больше считать В. Путина президентом, но будем вести с ним переговоры...", — написал Медведев у себя в Telegram.

Дмитрий Медведев ставит под сомнение такие потенциальные переговоры и заявляет, что Запад не может повлиять на "выборы" в РФ, не признает их результаты, а соответствующие заявления делает якобы из-за "позорной слабости".

Представитель Кремля в свойственной ему манере обвинил Пентагон в оказании помощи Украине, назвав это "гибридной войной" против России, а также исключил какую-либо возможность "возобновления стратегического диалога по вооружениям".

Читайте также на портале "Комментарии" — после того, как ЦИК России объявил о "победе" диктатора Владимира Путина на "выборах" с поддержкой в 87,28%, тот закусил удила и открыто заявил, что не исключает войны с НАТО. Результаты псевдовыборов не признал ряд стран Запада, включая лидеров Евросоюза – Германию и Францию. Зато с поздравлениями поспешил ряд автократических режимов. Свою поддержку Путину высказали также такие мощные игроки как Турция и Китай. О чем говорит реакция мира на результаты путинских перевыборов? Чего от РФ ожидать в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



