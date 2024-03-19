О чем говорит реакция мира на результаты перевыборов Путина: почему россияне не остановятся

После того, как ЦИК России объявил о "победе" диктатора Владимира Путина на "выборах" с поддержкой в 87,28%, тот закусил удила и открыто заявил, что не исключает войны с НАТО. Результаты псевдовыборов не признал ряд стран Запада, включая лидеров Евросоюза – Германию и Францию. Зато с поздравлениями поспешил ряд автократических режимов. Свою поддержку Путину высказали также такие мощные игроки как Турция и Китай. О чем говорит реакция мира на результаты путинских перевыборов? Чего от РФ ожидать в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Путин окончательно становится лицом, с которым договариваться никто не станет

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко считает, что в международной реакции не столь интересно, кто эти выборы не признал (а нелегитимными их считает практически весь демократический мир), сколько – кто признал. А признали автократические, тоталитарные режимы. Фактически коалиция тех, кто любой ценой хочет остаться у власти. Своеобразная антидемократия.

так что в страны, которые ратифицировали Римский статут, он и так не суется. Банально опасаясь, что его могут арестовать. В целом же для российской системы иметь нелегитимного президента – такая себе история. Особенно на фоне того, что Кремль давно и чуть не заполошно кричит о необходимости переговоров. Правда, уточняя, что – лишь на его условиях", – отмечает эксперт. "Для Путина после этих выборов не изменится практически ничего. Год назад на него оформлен ордер Международным уголовным судом

А теперь, продолжает он, мало того, что на такие условия Украина и ее партнеры идти не готовы, так еще и непосредственно Путин окончательно становится лицом, с которым договариваться никто не станет.

"И это затрудняет реально возможные переговоры. В том числе об экономических вещах, – подчеркивает Андрей Еременко. – Парламент в РФ не легитимен, президент тоже. Они избраны с попранием всевозможных норм, да еще и на временно оккупированных территориях. Ну, а такая демонстративно нарисованная "поддержка" Путина, после чего может начаться повышение налогов, новая волна мобилизации, рост цен и тарифов, сыграет против него. Ведь всё громче может зазвучать фраза – а царь-то не настоящий!".

Имперское мышление у россиян в крови

Политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран обращает внимание, что мир реагирует на то, что произошло на выходных в РФ и на временно оккупированных территориях Украины, в двух плоскостях.

Первая – исходя из политико-правовой модели, которая существует в том или ином государстве.

Вторая – отталкиваясь от геополитической ситуации.

"Соответственно, государства, где верховенствуют права и свободы, перевыборы Путина не признают. А те политические режимы, в основе которых автократия (те же Турция, Китай, где лидеры долго не меняются), по понятным причинам, путинское переизбрание признали. Такая реакция в очередной раз доказывает, что мир поляризуется по ценностям. Демократии с одной стороны, автократии – с другой. Новый гибридной виток разделения мира после Холодной войны. Гибридный – потому что та же Турция сперва была на стороне Западного блока, демократического. А сейчас пытается усидеть на двух стульях, подыгрывая автократиям, частью которой сама стала", – поясняет Виктор Таран.

Что касается дальнейших действий РФ, переизбрание Путина тут не имеет никакого значения, уверяет эксперт. По его словам, инфантильно – мыслить, будто с уходом Путина что-то изменится.

"Империи так не работают. Там колебания, циклы составляют 20-30 лет. Сейчас проходит цикл очередной ставки на войну, на экспансию, на эскалацию. Россияне (и это не Путин, это народ, тамошние элиты и так далее) грезят восстановлением империи, причем в неком гибридном виде, помесью СССР и Российской империи. Захватить не только постсоветское пространство, сколько получится, но и пойти дальше – насколько позволят", – отмечает эксперт.

Он акцентирует, что вскоре после прихода к власти, в 2003-м, Путин затеял модернизацию армии, начав с ракетных программ. Затем была война в Грузии, нападение на Украину и так далее.

"Подчеркиваю, это не политика Путина лично, а политика россиян. И смена фигуры у власти тут ничего не изменит. Имперское мышление у россиян в крови. Это их суть. Эта империя будет расширяться, как гангрена, если не оперировать, не прижигать. С начала своего существования Московия лезла войной на всех. Рашизм в ней – изначально", – уверяет Виктор Таран.

По его словам, украинцы должны окончательно и бесповоротно осознать – у нас сосед-людоед, империя, которая мечтает нас поглотить. Это война за выживание Украины как государства, украинцев – как нации. И общество, подчеркивает эксперт, должно не говорить об усталости, а принять ситуацию. Либо мы все воюем с агрессором, делаем всё для поддержки тех, кто воюет – либо мы будем воевать в рядах российской армии.

"На оккупированных территориях представители страны-агрессора массово создают центры т.н. "военно-патриотического воспитания" подростков. Туда загоняют практически всех детей. Тем самым формируя резервы для того, чтоб воевать дальше. Через 5, 10, 20 лет. Так что ВСЁ украинское общество должно максимально включаться. Или ты в ВСУ, или – для ВСУ. И лишь когда мы станем достаточно сильными, чтоб россиянам было страшно на нас лезть, они остановятся. Другие варианты не сработают", – констатирует Виктор Таран.

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