Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников назвал подрыв пейджеров и раций членов "Хезболла" в Ливане и Сирии прямой угрозой безопасности стран СНГ. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет российский Интерфакс.

Александр Бортников

Издание отмечает, что заявление главного ФСБешника России прозвучало на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран Содружества независимых государств. Глава ФСБ сказал, что "противник" может использовать электронику для покушений на представителей госвласти.

"Результаты работ спецслужб противника по сбору сведений об уязвимости информационных ресурсов и конспиративном внедрении "закладок" могут быть использованы не только для разрушения критической информационной инфраструктуры, но и для организации покушений на представителей государственной власти посредством переносной электроники в нужный момент", — считает руководитель. ФСБ.

Стоит напомнить, что в середине сентября в Ливане и Сирии массово сдетонировали пейджеры членов "Хезболлы". Группировка обвинила в атаке Израиль, однако там заявили, что у них много врагов.

Западные СМИ со ссылкой на источники писали, что за этими взрывами может стоять Израиль. Сложную операцию могли готовить не менее 15 лет.

Читайте на портале "Комментарии" — кадровые военные стран НАТО якобы помогают Вооруженным силам Украины планировать свои операции уже на всей протяженности линии боевых действий, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

Он заявил, что страны Запада якобы нацелены на повышение интенсивности военных действий на территории Украины. При этом, по его словам, они "демонстрируют санкционирование Киеву применение натовских дальнобойных ракетных вооружений по объектам на территории" РФ, а также "непосредственное участие кадровых военнослужащих стран НАТО в планировании и подготовке операций ВСУ уже по всей протяженности линии боевых действий".



