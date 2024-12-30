ФСБ начала играть против Путина и, вероятно, готова сдать его США: что хочет вместо этого

В России обостряется конфликт между силовыми структурами, пытающимися получить контроль над бизнесом Wildberries. По сообщениям, Росгвардия и Рамзан Кадыров остаются на стороне кремлевского диктатора Владимира Путина, в то время как ФСБ и ее союзники занимают противоположную позицию.

Владимир Путин

По словам общественного деятеля независимой Чечни Руслана Кутаева, между Путиным и ФСБ возникли серьезные разногласия, и спецслужба начала действовать против главы Кремля.

На фоне этого конфликта Путин пытается позиционировать себя как объединяющую фигуру многонационального русского народа, называя себя "дагестанцем" и призывая к доверию и единству. В то же время ФСБ под руководством председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина действует в другом направлении. Они организуют преследование мусульман и кавказцев, способствуя разжиганию розни внутри страны.

По словам Кутаева, эти действия направлены на подрыв поддержки Путина и единство российского общества. ФСБ готовится к постпутинской эпохе.

"Вот эту великую силу ФСБ противопоставляет титульной российской нации. Почему? Во-первых, чтобы взорвать единство и поддержку Путина. Во-вторых, они уже создают постпутинскую Россию – постпутинскую власть в России", — отметил Кутаев.

По его словам, в ФСБ понимают, что Россия проиграла Украине и не хотят оказаться под развалинами путинского режима. Поэтому пытаются избежать поражения и, вероятно, договариваются с Украиной и США, чтобы сдать Путина и сохранить свое влияние в России, считает эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин якобы начал считать Трампа слабаком и уверовал в то, что ему ничего не будет за войну против Украины.



