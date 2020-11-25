ФСБ РФ обвинили детей в организации теракта в компьютерной игре

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации выдвинули трем 14-летним подросткам обвинения в организации теракта. Тот факт, что террористический акт в виде подрыва офиса ФСБ планировался в компьютерной игре Minecraft, правоохранители во внимание не приняли. О казусе в правоохранительной системе РФ рассказал российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко.

Известно, что в небольшом городе на севере России правоохранители задержали двух подростков, которые расклеивали пропагандистские листовки в поддержку студента московского вуза, обвинявшегося в нападении на офис партии от президента РФ "Единая Россия".

Во время задержания ребят, правоохранителями были изъяты у них личные сотовые телефоны. При изучении содержания гаджетов, ФСБ-шники обнаружили переписку о "террористических намерениях". Дело в том, что подростки играли в компьютерную игру Minecraft, в которой они построили офис ФСБ. По сценарию они намеревались "взорвать" здание. Это настолько поразило ФСБ, что двое детей до суда содержатся под домашним арестом, а один в СИЗО.

Сейчас, в зависимости от решения суда, "преступникам" грозит до 10 лет заключения.

Ранее "Комментарии" писали о том, что правоохранители разоблачили схему фальсификации результатов выборов мэра Одессы. Известно, что злоумышленники намеревались подменить избирательную документацию, которая должна быть использована во время проведения второго тура голосования, на поддельную.

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